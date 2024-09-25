Шаман, оратор или психолог? В чем феномен скандального адвоката Эльмана Пашаева

Эльман Пашаев, пожалуй, является одним из самых скандальных юристов России. Однако, несмотря на все скандалы, с ним все равно сотрудничают звездные клиенты. По версии СК, среди них был и бизнесмен Алексей Блиновский, которому экс-адвокат якобы предлагал помочь решить проблемы с законом. В чем же феномен юриста и как он продолжает находить клиентов даже после резонансного дела Михаила Ефремова? Об этом Daily Storm поговорил и с людьми, работавшими с Пашаевым, и с его коллегами.





«Он бьет, как молотком в голову, словами «все будет хорошо, я решу»





Instagram-блогер Ольга Лейбман в начале беседы призналась, что знает многое из жизни Пашаева, поскольку они дружили с ним семьями. Все это, впрочем, было в прошлом, заметила светская львица. Вспоминая о бывшем друге, первое, на что обратила внимание Лейбман, — его отличные навыки оратора. По утверждению женщины, у юриста с азербайджанскими корнями порой проскакивали ошибки в речи, но это не смущало людей, просящих у него помощи в трудной ситуации: «Видимо, люди принимают его речь, делают поблажку на то, что он азербайджанец».





«Лично меня зацепили (других людей, уверена, это цепляет тоже) врожденная бешеная харизма Пашаева, какое-то обаяние. Постоянно улыбающееся лицо. Глаза. Он такой позитив извергает! Когда с ним разговариваешь — вообще не сомневаешься, что он тебе во всем поможет. Настолько Эльман внушает, бьет, как молотком в голову, словами «все будет хорошо, я решу». И с такой уверенностью он это говорит! Он в это верит реально. Он умеет расположить к себе. Он человека умеет держать на крючке и не отпускать», — вспоминает Лейбман.





Она считает Пашаева «человеком с подвешенным языком», а вот к его адвокатским умениям относится с долей скепсиса. В качестве примера бизнесвумен приводит историю с судом над Ефремовым. По мнению собеседницы, актер мог получить меньший срок, если бы выбрал не Пашаева, а другого защитника.





«Я знала, что он Ефремову не поможет. Потому что Пашаева знаю очень хорошо. Мы друзья были. У меня мальчик и девочка, и у него. У Пашаева стиль работы такой. Когда звонишь, говорит: «Я занят, по твоему делу бегаю». Он рассказывает такие легенды! Я вообще не понимаю, как он до сих пор ходил на свободе. Придумывает походы к каким-то ментам, структурам, звонки. А на самом деле ничего. И человек попадает в ситуацию, когда деньги уплачены, а он ничего не может сделать. «Ну проиграли в суде, ну бывает. Я не всемогущий», — скажет потом Пашаев.





Собеседница добавила, что видела кадры с задержанием бывшего друга, и на них ей показалось, что мужчина был сильно напуган. Выйдет ли сухим из воды экс-адвокат? Лейбман в этом не уверена: «Вообще, по-честному, считаю, что его должны посадить. У Пашаева были на самом деле очень хорошие связи, но все от него уже отвернулись. Никто из серьезных людей за него в данный момент заступаться не будет. Он прям в серьезные дела залез. Если уже таких людей, как Блиновские, «закрывают»... Поэтому никто не полезет в это. Скорее всего, Пашаева посадят. Но если вылезет — я не удивлюсь».





«Пашаев умело жестикулирует и располагает к себе»





Еще одна наша собеседница, работавшая ранее со скандальным юристом, не пожелала раскрывать свое имя. Женщина убеждена: Пашаев не только адвокат, но и очень хороший психолог. Это человек очень искусный касательно расположения к себе людей, отметила она.





В общении Пашаев умеет показать заинтересованность и эмпатию, продемонстрировать, что он тебя понимает и полностью вникает в твою проблему, пояснила знакомая юриста. «Однозначно: только хороший адвокат может так искренне погрузиться в проблему человека. Естественно, это располагает. Потому что ты понимаешь, что тебя слышат. И вроде появляется очень большое доверие. Но выполняет ли человек свои обещания — это уже другой вопрос...» — многозначительно заключила женщина.





По ее словам, один из приемов, которые грамотно использовал в работе с людьми Пашаев, — активная жестикуляция в ходе общения. Эта «фишка» у него как у восточного человека просто в крови, убеждена собеседница. И это работает на то, чтобы убедить человека в своей правоте, подчеркнула она: «Вы же смотрели видео его выступлений. Это все присутствует. Такая жестикуляция тоже позволяет Пашаеву располагать людей к себе. Это один из приемов невербальной коммуникации».





Знакомая Пашаева отметила, что он «находит ключики к сердцу человека». «То, что он разбирается в человеческой психологии, — это правда. Мне кажется, у него даже есть некое хобби проникать в головы людей, чтобы влиять на определенные мнения. У Пашаева, полагаю, хорошие навыки манипуляции», — предположила женщина.





«Гипноз Пашаев не применяет и не шаманит. Но есть определенные техники в психологии, которые хороший адвокат должен знать. И Эльман в этом плане, конечно, профессионал своего дела! При общении с Пашаевым нет повода ему не доверять, вот честно. Я просто сама на себе это испытала. Я доверяла каждому слову и не возникали мысли, что Эльман может обмануть или не выполнить обещанное», — продолжила она.





По ее словам, особенно легко Пашаеву удается выстраивать коммуникации с людьми, которые не отличаются какими-то аналитическими способностями, не разбираются в психологических техниках и не понимают того, что перед ними стоит человек, хорошо знающий, на какие пункты давить.





Почему же к юристу тянутся звездные клиенты? На этот вопрос у собеседницы не находится однозначного ответа. «У каждого есть свои поводы. Все индивидуально», — считает женщина. Она допустила, что Пашаев мог научиться управлению мнением аудитории после поездки в США.





«Пашаев мне рассказывал, что учился этому в США, выступал (СМИ писали, что в университете Джонса Хопкинса. — Примеч. Daily Storm). Он показывал грамоты, сертификаты, которые висят в его офисе. Бумаги есть. А настоящие они или нет — сказать не могу. В США, по словам Пашаева, он был с переводчиком. Да и русский язык ему как адвокату знать идеально не нужно. Потому что закон — это математика. И, мне показалось, как адвокат Пашаев знает, что делает. Плохой же или хороший это человек — могут близкие люди лишь сказать», — сказала собеседница.





«Говорит клиентам то, что они хотят услышать»





В этом убежден звездный адвокат Сергей Жорин. «Может быть, вам хочется услышать, что он гипнотизер. Но на самом деле все легко и просто. Здесь не нужно ничего усложнять. Говорить людям то, что они хотят слышать — это самое простое. Не нужен никакой талант убеждения или гипноз для того, чтобы в человека вселить уверенность даже в невыполнимой задаче», — рассуждает Жорин. Он при этом подчеркнул, что не хотел бы обвинять в чем-то конкретно Пашаева. Жорин также напомнил про золотое правило в работе адвоката: он не может давать гарантий, а обещать лишь то, что от него зависит.





Своими мыслями о фигуре Пашаева поделился с Daily Storm и Андрей Алешкин. Он, как и Пашаев, защищал Ефремова, но впоследствии заявил самоотвод в суде, а актер отказался от его услуг. По мнению Алешкина, его бывший коллега обладает способностью убеждать людей даже в невыигрышной ситуации.





«Нужно сказать, что Эльман Пашаев действительно имеет определенную харизму. Если его достаточно хорошо не знать — то он к себе располагает, аргументированно излагает мысли. И люди на все это ведутся, поскольку приводятся доводы, разговор идет про связи, возможности. Безусловно, в этом надо отдать должное Пашаеву. Это не комплимент. Но еще раз повторюсь: он обладает даром убеждения какого-то», — полагает бывший адвокат Ефремова.





В 2020 году в производстве находилось несколько уголовных дел о мошенничестве, по которым проходил Пашаев, пишет «Коммерсантъ». По версии потерпевших, его экс-клиентов, защитник и его помощники получали от них крупные суммы денег — от 2,5 миллиона до 10 миллионов рублей, но свои обязательства якобы не выполняли.





Все претензии Пашаев отвергал. Делам не давали ход из-за того, что он несколько раз терял и восстанавливал статус адвоката. В 2022 году совет Федеральной палаты адвокатов России вновь лишил Пашаева адвокатского статуса. В 2023 году юрист заявил, что подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем в зону СВО. СМИ писали, что Пашаев служит вместе с Алексеем Блиновским.





В апреле 2024 года стало известно, что экс-адвокат был ранен дроном-камикадзе. В июле Пашаев сообщил Daily Storm, что снова получил ранение в результате удара БПЛА и чудом спасся.