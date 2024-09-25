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Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского, он подозревается в крупной растрате
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Он останется под стражей минимум до 18 ноября undefined
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Мещанский суд Москвы арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского, он подозревается в крупной растрате

Он останется под стражей минимум до 18 ноября

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября. Ранее с ходатайством об избрании экс-чиновнику меры пресечения обратился Следственный комитет. 


Копайгородского подозревают по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), сообщили в суде. По данным ТАСС, экс-главе города-курорта грозит до 10 лет лишения свободы.


Сообщалось, что бывший мэр, отправившийся на службу в зону проведения СВО, был задержан силовиками. Подробности возбужденного уголовного дела в интересах следствия пока не разглашаются.


Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. 


14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Он отправился на СВО добровольцем, писали СМИ. 

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