Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» Павел Чеша сгорел в собственном кафе в Краснодаре

Позже в кафе «У шефа» подтвердили, что «заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла».





Павел Чеша участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5». Он также работал поваром на производстве ФК «Краснодар».





У Павла Чеши остались жена и шестимесячная дочь. По информации «Комсомольской правды», в 2019 году у мужчины обнаружили рак крови, но ему удалось справиться с серьезным заболеванием.