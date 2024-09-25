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Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» Павел Чеша сгорел в собственном кафе в Краснодаре
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Предварительно, причиной пожара стали проблемы с проводкой undefined
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Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер» Павел Чеша сгорел в собственном кафе в Краснодаре

Предварительно, причиной пожара стали проблемы с проводкой

Участника телевизионных шоу «Битва шефов» и «Кондитер» Павла Чешу нашли мертвым в его краснодарском кафе. В ночь на среду в заведении случился пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. 

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Позже в кафе «У шефа» подтвердили, что «заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла».


Павел Чеша участвовал в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5». Он также работал поваром на производстве ФК «Краснодар». 


У Павла Чеши остались жена и шестимесячная дочь. По информации «Комсомольской правды», в 2019 году у мужчины обнаружили рак крови, но ему удалось справиться с серьезным заболеванием. 

#гибель #краснодар #пожар
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