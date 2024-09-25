Зеленский заявил, что на Украине разрушены все ТЭС

«По состоянию на сегодня уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — заявил Зеленский.





Он добавил, что в стране разрушено около 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию. Зеленский также потребовал от союзников Украины продолжать оказывать поддержку стране.





Происходящее Зеленский назвал «частью стратегии России» по дестабилизации соседнего государства.





В начале июня экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупреждал, что грядущий отопительный сезон в стране может стать катастрофическим. Из-за проблем с электроснабжением он призвал соотечественников искать друзей в селах, где дома топят дровами.