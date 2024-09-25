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Зеленский заявил, что на Украине разрушены все ТЭС
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Всего повреждено 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию, подчеркнул он undefined
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Зеленский заявил, что на Украине разрушены все ТЭС

Всего повреждено 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию, подчеркнул он

На Украине разрушены все тепловые электростанции (ТЭС) и часть гидроэлектростанций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

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«По состоянию на сегодня уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — заявил Зеленский. 


Он добавил, что в стране разрушено около 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию. Зеленский также потребовал от союзников Украины продолжать оказывать поддержку стране.


Происходящее Зеленский назвал «частью стратегии России» по дестабилизации соседнего государства.


В начале июня экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупреждал, что грядущий отопительный сезон в стране может стать катастрофическим. Из-за проблем с электроснабжением он призвал соотечественников искать друзей в селах, где дома топят дровами.

#владимир зеленский #украина #энергетика
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