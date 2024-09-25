Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа

Критическая угроза суверенитету России в том числе и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
Он также отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии как участника Союзного государства.
По словам Путина, российская сторона может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, подчеркнул президент. В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, рассказал глава государства.
По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. Путин подчеркнул, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам.