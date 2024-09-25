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Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа
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РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие также в случае агрессии против Белоруссии, отметил глава государства undefined
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Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие также в случае агрессии против Белоруссии, отметил глава государства

Критическая угроза суверенитету России в том числе и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

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Он также отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии как участника Союзного государства. 


По словам Путина, российская сторона может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы. 


Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, подчеркнул президент. В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, рассказал глава государства. 


По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. Путин подчеркнул, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам. 

#белоруссия #ядерное оружие #владимир путин
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