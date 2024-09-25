Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа

Он также отметил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии как участника Союзного государства.





По словам Путина, российская сторона может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.





Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, подчеркнул президент. В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, рассказал глава государства.





По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. Путин подчеркнул, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам.