В Кремле сообщили об отсутствии угроз суверенитету России на фоне большой конфронтации

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерную доктрину. Представитель Кремля отметил, что суверенитету РФ ничего не угрожает, но уровень конфронтации вокруг страны значительный. Об этом он заявил РИА Новости.
Пресс-секретарь президента объяснил журналисту Павлу Зарубину, что совещание Путина по ядерному сдерживанию прошло в частично открытом режиме из-за геополитической обстановки. По его словам, это первое за год такое совещание, но и раньше подобные встречи далеко не всегда проходили в открытом режиме.
25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.
Документ последний раз редактировался в июне 2020 года. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.