В Кремле сообщили об отсутствии угроз суверенитету России на фоне большой конфронтации

Пресс-секретарь президента объяснил журналисту Павлу Зарубину, что совещание Путина по ядерному сдерживанию прошло в частично открытом режиме из-за геополитической обстановки. По его словам, это первое за год такое совещание, но и раньше подобные встречи далеко не всегда проходили в открытом режиме.





25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.





Документ последний раз редактировался в июне 2020 года. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.