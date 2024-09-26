Новости
Новости 18+
St
В Кремле сообщили об отсутствии угроз суверенитету России на фоне большой конфронтации
18+
Указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности, подчеркнул Песков undefined
Новости

В Кремле сообщили об отсутствии угроз суверенитету России на фоне большой конфронтации

Указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности, подчеркнул Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерную доктрину. Представитель Кремля отметил, что суверенитету РФ ничего не угрожает, но уровень конфронтации вокруг страны значительный. Об этом он заявил РИА Новости. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Пресс-секретарь президента объяснил журналисту Павлу Зарубину, что совещание Путина по ядерному сдерживанию прошло в частично открытом режиме из-за геополитической обстановки. По его словам, это первое за год такое совещание, но и раньше подобные встречи далеко не всегда проходили в открытом режиме.


25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.


Документ последний раз редактировался в июне 2020 года. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.

Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа

РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие также в случае агрессии против Белоруссии, отметил глава государства 25 сентября 2024
Dailystorm - Путин: Критическая угроза России и обычным оружием будет поводом для ядерного ответа
#дмитрий песков #суверенитет #ядерная доктрина #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...