Трамп подчеркнул, что Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», пишет CTV.





Он отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», и добавил, что «денег на ее [Украины] восстановление не хватит, даже если весь мир объединится». По утверждению Трампа, власти Киева из-за нехватки солдат «используют маленьких детей и стариков», передает DPA.





Он также раскритиковал действующие власти США за предоставление помощи Киеву. По мнению политика, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Украине, а не подтолкнув ее к уступкам России.





Трамп также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в его адрес, не уточнив, что он имеет в виду.