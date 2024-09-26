Новости
Новости 18+
St
Трамп заявил, что Украины больше нет и на ее восстановление не хватит денег
18+
По его словам, Байден и Харрис «подстегнули» конфликт undefined
Новости

Трамп заявил, что Украины больше нет и на ее восстановление не хватит денег

По его словам, Байден и Харрис «подстегнули» конфликт

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине высказался о конфликте Москвы и Киева. Политик заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Трамп подчеркнул, что Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», пишет CTV. 


Он отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», и добавил, что «денег на ее [Украины] восстановление не хватит, даже если весь мир объединится». По утверждению Трампа, власти Киева из-за нехватки солдат «используют маленьких детей и стариков», передает DPA. 


Он также раскритиковал действующие власти США за предоставление помощи Киеву. По мнению политика, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Украине, а не подтолкнув ее к уступкам России. 


Трамп также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в его адрес, не уточнив, что он имеет в виду. 

#дональд трамп #украина #сша #трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...