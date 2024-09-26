Трамп заявил, что Украины больше нет и на ее восстановление не хватит денег

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине высказался о конфликте Москвы и Киева. Политик заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет».
Трамп подчеркнул, что Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», пишет CTV.
Он отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», и добавил, что «денег на ее [Украины] восстановление не хватит, даже если весь мир объединится». По утверждению Трампа, власти Киева из-за нехватки солдат «используют маленьких детей и стариков», передает DPA.
Он также раскритиковал действующие власти США за предоставление помощи Киеву. По мнению политика, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Украине, а не подтолкнув ее к уступкам России.
Трамп также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в его адрес, не уточнив, что он имеет в виду.