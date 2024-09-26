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ФСБ задержала шестерых россиян, подозреваемых в поджогах по заданию спецслужб Украины
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Это жители Иркутской, Нижегородской и Самарской областей, уточнили в ведомстве undefined
Новости

ФСБ задержала шестерых россиян, подозреваемых в поджогах по заданию спецслужб Украины

Это жители Иркутской, Нижегородской и Самарской областей, уточнили в ведомстве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, причастных к поджогам на объектах железной дороги и связи.


«ФСБ совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ. 


Задержанные, среди которых три подростка, соглашались совершить теракты по указанию украинских спецслужб. Им за это обещали вознаграждения в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

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По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье о теракте. Кроме того, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков госизмены, пояснили в ведомстве. 


По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.

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