ФСБ задержала шестерых россиян, подозреваемых в поджогах по заданию спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, причастных к поджогам на объектах железной дороги и связи.
«ФСБ совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанные, среди которых три подростка, соглашались совершить теракты по указанию украинских спецслужб. Им за это обещали вознаграждения в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье о теракте. Кроме того, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков госизмены, пояснили в ведомстве.
По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.