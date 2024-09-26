ФСБ задержала шестерых россиян, подозреваемых в поджогах по заданию спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, причастных к поджогам на объектах железной дороги и связи.





«ФСБ совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.





Задержанные, среди которых три подростка, соглашались совершить теракты по указанию украинских спецслужб. Им за это обещали вознаграждения в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.