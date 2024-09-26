Менеджер Карякина — о его международной карьере шахматиста: Он выбрал политику

Гроссмейстер Сергей Карякин выбрал политику и на международном уровне уже не выступит. Об этом заявил его менеджер Кирилл Зангалис. Но он отметил, что Карякин и в статусе сенатора продолжит играть в быстрые шахматы и популяризировать в России свой любимый вид спорта.





«Думаю, он выбрал политическое направление. Он же сказал, что пока флаг не вернут — я не играю. А флаг не вернут еще лет 20. Ну какая [международная] карьера? Он по России-то играет в быстрые шахматы, блиц. Проводит турниры, которые сам организовывает, — «Шахматные звезды». Но это же не борьба за корону, за супертурниры, понимаете? Конечно, он будет популяризировать шахматы и будучи сенатором», — сказал Daily Storm представитель Карякина.





Он также призвал заглянуть в паспорт гроссмейстера. Ему исполнилось 34 года: «Не забывайте, что он [Карякин] уже стареет. Сейчас шахматы помолодели. Уже 17-летние рулят. Посмотрите, уже все сходят потихоньку ровесники Карякина и предшественники. Дело за молодыми. Так что молодежь воспитывать надо».





В конце июня Карякин признавался, что ему тяжело без постоянной практики, но пока мыслей о завершении профессиональной карьеры нет. «Быстрые шахматы, блиц мне нравятся. Всегда буду играть. К тому же я продолжаю давать сеансы одновременной игры», — говорил он.





По словам Карякина, у него «есть определенные сомнения по поводу классических шахмат», поскольку этим надо заниматься все время. Там, где партия длится по семь часов, — это требует максимальной подготовки, пояснил россиянин. «Мне может не хватить времени, а выступать в турнирах и занимать средние места — мне это неинтересно», — добавил он.





Свое избрание сенатором уроженец Симферополя назвал в эфире «Матч ТВ» «огромным стимулом, чтобы работать на благо Крыма». Карякин также заверил, что продолжит заниматься с детьми и ездить на передовую в зону СВО. «Не хочу прекращать активную деятельность. В этом и работа на государство — поддержка россиян, крымчан. Я буду продолжать заниматься той же деятельностью», — подчеркнул сенатор.





Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выразил мнение, что Карякин сможет совмещать работу в Совете Федерации с карьерой спортсмена. «Насколько это совмещение будет успешным, зависит от него самого. Он почти стал чемпионом мира, поэтому его талант неоспорим. Думаю, при желании он способен выйти на свой прежний уровень», — заметил Карпов.





Сергей Карякин до 2009 года выступал под флагом Украины. Потом гроссмейстер получил гражданство России указом Дмитрия Медведева, который тогда был президентом. В 2016 году Карякин был претендентом на звание чемпиона мира, но тогда проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. До этого, в 2015-м, российский спортсмен становился обладателем Кубка мира.





В марте 2022 года FIDE на шесть месяцев отстранила Карякина от участия в турнирах под своей эгидой из-за его высказываний в поддержку СВО. Впоследствии россиянин отказался выступать в международных турнирах под нейтральным флагом. Карякин считает, что шахматах должно быть «поменьше политики и побольше настоящего спорта».