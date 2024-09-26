Певец SHAMAN сообщил, что разводится с женой

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что разводится со своей женой Еленой Мартыновой. Их официальный брак продлился семь лет. Певец написал, что они с супругой — «очень занятые люди».
«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — заявил исполнитель в своем Telegram-канале.
«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — добавил SHAMAN.
Брак с Еленой Мартыновой — второй для Ярослава Дронова. У него также есть дочь от первого брака с преподавателем музыки Мариной Рощупкиной.