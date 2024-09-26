Певец SHAMAN сообщил, что разводится с женой

«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — заявил исполнитель в своем Telegram-канале.





«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — добавил SHAMAN.