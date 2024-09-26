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Певец SHAMAN сообщил, что разводится с женой
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Он отметил, что решение расстаться было совместным undefined
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Певец SHAMAN сообщил, что разводится с женой

Он отметил, что решение расстаться было совместным

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что разводится со своей женой Еленой Мартыновой. Их официальный брак продлился семь лет. Певец написал, что они с супругой — «очень занятые люди». 

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«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — заявил исполнитель в своем Telegram-канале. 


«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — добавил SHAMAN. 

Брак с Еленой Мартыновой — второй для Ярослава Дронова. У него также есть дочь от первого брака с преподавателем музыки Мариной Рощупкиной. 

#звездные разводы #развод #shaman #семья
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