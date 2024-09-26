Россия передала Украине девять детей при посредничестве Катара

Уточняется, что в мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детям от 12 до 17 лет, одного ребенка сопровождал совершеннолетний брат.





Львова-Белова рассказала, что большинство детей проживали с близкими родственниками на территории России, в основном с бабушками и дедушками.





Украине всего были переданы 80 детей, России — 13, приводит издание статистику.