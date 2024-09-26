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Россия передала Украине девять детей при посредничестве Катара
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Ранее четверо несовершеннолетних воссоединились со своими близкими в РФ undefined
Новости

Россия передала Украине девять детей при посредничестве Катара

Ранее четверо несовершеннолетних воссоединились со своими близкими в РФ

Церемония передачи Украине девяти детей, которые находились в России, прошла в посольстве Катара в Москве. Накануне там же четверо детей воссоединились со своими близкими в России. Об этом пишет РБК. 

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Уточняется, что в мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детям от 12 до 17 лет, одного ребенка сопровождал совершеннолетний брат.


Львова-Белова рассказала, что большинство детей проживали с близкими родственниками на территории России, в основном с бабушками и дедушками.


Украине всего были переданы 80 детей, России — 13, приводит издание статистику. 

#дети #украина #катар
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