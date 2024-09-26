РБК: Экс-депутата Госдумы Шилкина задержали по делу о растрате

Издание пишет, что Шилкин был задержан в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту жительства и в офисе экс-депутата были проведены обыски.





По данным РБК, уголовное дело в отношении Шилкина связано с его работой в компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которую он возглавлял. По данным собеседника РБК, речь идет о хищениях на сумму около двух миллиардов рублей.





Григорию Шилкину 47 лет. С 2004-го он занимал пост гендиректора ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Эта компания обслуживает электрические сети в Архангельске и Северодвинске.





В 2021-м избрался в Госдуму по региональным спискам от партии «Новые люди». Досрочно сдал депутатский мандат в конце июля и планировал вернуться к предпринимательству.