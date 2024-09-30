Семейный формат с морским вкусом: в Москве открылся второй рыбный рынок

На прилавках представлен широкий ассортимент рыбы, включая живую, охлажденную, замороженную и вяленую. Фермеры привозят рыбу дважды в неделю, и вся продукция проходит обязательную проверку на качество.





Живая рыба хранится на складе в специальных аквариумах, а затем перемещается на торговый этаж в особых контейнерах, которые защищают ее при транспортировке. В аквариумах на верхнем этаже рыба находится в условиях оптимальной температуры и необходимого уровня кислорода, что обеспечивает ее сохранность на протяжении одной-двух недель.





Проект «Москва — на волне» играет значимую роль в развитии потребления рыбы в стране. За первый год работы на рынок в Косино пришло около миллиона человек. Такие рынки позволяют не только приобрести редкие морепродукты, которые сложно найти в обычных магазинах, но и расширить знания о разнообразии рыбы и о сезонных продуктах из разных уголков мира.





«Если говорить в целом об этом проекте, то это широкий ассортимент, досуговый комплекс, направленность на увеличение потребления рыбы, важно детей к этому прививать с рождения, как в детстве давали раньше нам рыбий жир, даже сейчас у нас на рынке есть омега-3 и витамины», — заявил Daily Storm Иван Буря.





Славится рынок и своим семейным форматом, который очень удобен, потому что сюда можно спокойно прийти с ребенком, отдать его на мастер-класс, перекусить, походить, посмотреть все витрины, одним словом — посетить будто бы рыбный музей.





Каждые выходные для покупателей проводятся дегустации: от консервов до любого другого вида рыбы, вплоть до заморозки. Кроме того, купленную здесь продукцию можно сразу приготовить в зоне «Готовим на месте» совершенно бесплатно. Для этого используется современное оборудование, позволяющее мариновать рыбу, фаршировать, делать из нее различные кулинарные изделия, маленькие по весу порции, от 90 до 500 грамм.





В зависимости от вида морепродукта готовка занимает разное время, например, охлажденные шашлычки готовятся 10 минут, а замороженную рыбу, как правило, делают около 30 минут. Отведать блюдо можно на удобных диванах за столиками.





В рамках проекта, так как данная услуга абсолютно бесплатная, предлагаются к еде только соль и перец, но можно прийти со своими специями и попросить добавить их, а еще можно их купить на рынке.





«Все очень вкусно и выглядит все очень аппетитно, обстановка очень понятная, есть что и из чего выбрать, а самое главное — мне очень понравилось, что здесь можно сразу приготовить, то есть готовую еду с собой домой взять или покушать здесь. Пришла в первый раз, в Косино не была до этого, осталась очень довольна, купила селедку. Я сама из южных краев, и покупка селедки для меня целый ритуал, но я фанатка и другой рыбы», — поделилась своими впечатлениями о рынке с Daily Storm покупательница.





Зона «Готовим на месте» в Митино в два раза больше, чем на первом рынке, так как здесь два больших гриллера. Большим спросом услуга пользуется особенно перед Новым годом, правда, тогда увеличивается время готовки, но оно все равно уделяется каждому покупателю. Для праздничного стола люди заказывают чаще всего лососевые и осетровые виды рыбы и, конечно же, икру.