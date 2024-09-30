Семейный формат с морским вкусом: в Москве открылся второй рыбный рынок

В Москве открылся второй рыбный рынок «Москва — на волне», и это событие уже стало значимым не только для тех, кто любит морепродукты, но и для всех, кто ценит семейный досуг. Этот новый рынок в Митино площадью четыре тысячи квадратных метров стал настоящим семейным пространством, где можно не только купить свежую рыбу, но и приятно провести время с детьми. Здесь проходят мастер-классы для ребят, которые учатся готовить морепродукты, работают зоны готовой кухни и рестораны, а сам рынок напоминает настоящий «рыбный музей».
«Рыбный рынок — это не только торговля, как все думают, это больше про семейность, мы хотим, чтобы он был интересен всем — и взрослым, и детям, чтобы можно было приходить сюда семьями», — рассказала руководитель пресс-службы рынка Анастасия Костяникова.
Ассортимент продукции впечатляет: около 600 наименований рыбы из 13 морей и 3 океанов, привезена она с Дальнего Востока, из Крыма и Калининграда. Особая гордость — живой камчатский краб.
«На рынке в Митино, так как он второй, мы учли некоторые недочеты первого, в зоне «Готовим на месте», например, больше оборудования, охлажденной рыбы больше, ассортимент стараемся держать такой же, чтобы не обижать гостей в Косино, но просто тут по количеству больше продукции, например, соленой», — отметил Иван Буря, руководитель производства.
Рынок работает ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных. Однако существуют санитарные дни, когда доступ для посетителей закрыт, поскольку в это время проводится полная очистка помещений.
На прилавках представлен широкий ассортимент рыбы, включая живую, охлажденную, замороженную и вяленую. Фермеры привозят рыбу дважды в неделю, и вся продукция проходит обязательную проверку на качество.
Живая рыба хранится на складе в специальных аквариумах, а затем перемещается на торговый этаж в особых контейнерах, которые защищают ее при транспортировке. В аквариумах на верхнем этаже рыба находится в условиях оптимальной температуры и необходимого уровня кислорода, что обеспечивает ее сохранность на протяжении одной-двух недель.
Проект «Москва — на волне» играет значимую роль в развитии потребления рыбы в стране. За первый год работы на рынок в Косино пришло около миллиона человек. Такие рынки позволяют не только приобрести редкие морепродукты, которые сложно найти в обычных магазинах, но и расширить знания о разнообразии рыбы и о сезонных продуктах из разных уголков мира.
«Если говорить в целом об этом проекте, то это широкий ассортимент, досуговый комплекс, направленность на увеличение потребления рыбы, важно детей к этому прививать с рождения, как в детстве давали раньше нам рыбий жир, даже сейчас у нас на рынке есть омега-3 и витамины», — заявил Daily Storm Иван Буря.
Славится рынок и своим семейным форматом, который очень удобен, потому что сюда можно спокойно прийти с ребенком, отдать его на мастер-класс, перекусить, походить, посмотреть все витрины, одним словом — посетить будто бы рыбный музей.
Каждые выходные для покупателей проводятся дегустации: от консервов до любого другого вида рыбы, вплоть до заморозки. Кроме того, купленную здесь продукцию можно сразу приготовить в зоне «Готовим на месте» совершенно бесплатно. Для этого используется современное оборудование, позволяющее мариновать рыбу, фаршировать, делать из нее различные кулинарные изделия, маленькие по весу порции, от 90 до 500 грамм.
В зависимости от вида морепродукта готовка занимает разное время, например, охлажденные шашлычки готовятся 10 минут, а замороженную рыбу, как правило, делают около 30 минут. Отведать блюдо можно на удобных диванах за столиками.
В рамках проекта, так как данная услуга абсолютно бесплатная, предлагаются к еде только соль и перец, но можно прийти со своими специями и попросить добавить их, а еще можно их купить на рынке.
«Все очень вкусно и выглядит все очень аппетитно, обстановка очень понятная, есть что и из чего выбрать, а самое главное — мне очень понравилось, что здесь можно сразу приготовить, то есть готовую еду с собой домой взять или покушать здесь. Пришла в первый раз, в Косино не была до этого, осталась очень довольна, купила селедку. Я сама из южных краев, и покупка селедки для меня целый ритуал, но я фанатка и другой рыбы», — поделилась своими впечатлениями о рынке с Daily Storm покупательница.
Зона «Готовим на месте» в Митино в два раза больше, чем на первом рынке, так как здесь два больших гриллера. Большим спросом услуга пользуется особенно перед Новым годом, правда, тогда увеличивается время готовки, но оно все равно уделяется каждому покупателю. Для праздничного стола люди заказывают чаще всего лососевые и осетровые виды рыбы и, конечно же, икру.
Пока взрослые совершают покупки, дети могут побыть поварами на кухне. Малыши каждую неделю учатся готовить разные морепродукты. Записаться на мастер-класс можно в Telegram-канале «Московских ярмарок», где еженедельно выкладывается расписание, и это тоже бесплатно. Шеф-повар подбирает несложные рецепты, чтобы детки могли приготовить блюда потом и дома. Из сезонного меню, например, чаще всего выбирают суп с креветками.
«Мы стараемся соблюдать сезонность и делать интересные меню под праздники. Во время Масленицы дети готовили рыбу совместно с блинами, а в китайский Новый год — китайские блюда. Скоро начинается золотая осень, и ребята будут готовить блюда, связанные с ней. Один мастер-касс длится 45 минут, потом с родителем ребенок пробует свое творение. С 12:00 до 19:00 каждый час запускают примерно 8-10 человек, потом идет следующая группа. Если кто-то не пришел, то мы зовем из зала», — поделилась с нами Анастасия Костяникова.
По словам организаторов, многие дети изначально не любят рыбу, но на мастер-классах они сами готовят блюда из нее и убеждаются, что это действительно вкусно, а часто даже лучше, чем, например, привычные наггетсы. Такой подход работает и со взрослыми: пока не попробуешь — не узнаешь. Организаторы отмечают, что на рынок часто приходят люди, привыкшие к одному и тому же виду рыбы, поэтому им предлагают попробовать что-то новое, со схожим вкусом, но со своими особенностями. Таким образом, на рынке всегда стараются предложить разнообразие и альтернативу привычным продуктам.
Кроме того, посетители могут насладиться различными мероприятиями. На фуд-корте есть сцена, где по выходным проходят выступления кавер-групп и кулинарные баттлы. Шеф-повара из одних и тех же продуктов готовят разные блюда, а гости могут не только наблюдать за процессом, но и наслаждаться трапезой с невероятными эмоциями.
«Люди смотрят, записывают рецепты и дегустируют. На каких-то фестивалях люди даже голосовали. Приглашали, например, несколько женщин в жюри, они сидели там, все записывали, пробовали и ставили оценки. Зимой, кстати, приезжали студенты и соревновались командами», — рассказывает о битве шефов руководитель производства рынка Иван Буря.
На фуд-корте представлено несколько ресторанов, главным из которых является бистро «Москва — на волне». Оно было запущено в 2024 году во время рыбной недели в мае, затем открылось на фестивале «Вкусы России» на ВДНХ и на Манежной площади летом. Учитывая высокий спрос, было решено открыть постоянное бистро на рынке.
«Популярностью кухня наша пользуется из-за простоты и качества. Качество — потому что мы берем рыбу с рынка напрямую, охлажденку сразу разделываем, засаливаем или жарим. Начинали мы с шашлычков (осьминоги, каракатицы, лосось, форель), готовили на открытом огне, это и зацепило людей. Сейчас людям нравятся пасты, салаты. Стараемся обновляться часто. Готовим обычно быстро, минут 10-15», — рассказал шеф-повар.
В ноябре 2023 года в районе Косино-Ухтомский открылся первый рыбный рынок «Москва — на волне», который за короткое время посетили более миллиона человек. В 2024 году на гастрономическом фестивале «Рыбная неделя» количество площадок увеличилось в пять раз, а общее число гостей уже достигло 4,5 миллиона.