«Генералы — без синяков, а в камере икры нет»: член СПЧ Мельников рассказал об условиях в «Лефортово» для бывших замглавы Минобороны Иванова и Булгакова

Обвиняемые в коррупционных преступлениях бывшие заместители министра обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков не жаловались на условия содержания в СИЗО «Лефортово», сообщил Daily Storm член СПЧ Алексей Мельников. Он уточнил, что генералы отказались общаться с правозащитниками. Мельников предположил, что Иванов и Булгаков приняли такое решение из-за недоверия к членам ОНК Москвы. Правозащитник также отметил, что у генералов такой же быт и рацион, как и у остальных арестантов.





«Нормально все они выглядят. Живы-здоровы, без синяков. Они отказались от общения с членами ОНК. Может, с точки зрения условий содержания у них нет проблем никаких. Надо также понимать, что для многих, кто оказался в условиях следственного изолятора, может быть подозрительным все. В том числе и ОНК», — сказал правозащитник.





По его словам, Иванов и Булгаков ничем не мотивировали отказ от общения. «Мы посмотрели на них, на камеру, увидели, что нарушений условий содержания нет. Спросили у генералов, есть ли у них частные вопросы, связанные с медициной, бытом. Но услышали ответ: «Нет», — добавил Мельников.





Он также сообщил, что в «Лефортово» все арестанты находятся в камерах по два человека и условия у людей одинаковые. В камерах есть холодильник, чайник, телевизор. «Нет такого, что у генералов икра и крабы. Там обычная еда, тюремная кухня. Мне сложно сказать, похудели ли они», — заметил правозащитник.





Ранее член ОНК Москвы Мария Ботова сообщила, что вместе с Мельниковым посетила в «Лефортово» экс-заместителей министра обороны Иванова и Булгакова, а также бывшего главу «Военторга» Владимира Павлова и бывшего главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова. Все они не стали жаловаться на условия в СИЗО, подчеркнула Ботова.





Булгаков обвиняется в особо крупном мошенничестве, Иванов — в получении взяток на сумму более миллиарда рублей. Павлов проходит по уголовному делу о хищениях при исполнении госконтрактов, Кузнецов — о получении взятки.





СМИ писали, что Булгаков сотрудничает со следствием, но по-прежнему отрицает причастность к коррупционным делам. Что касается Иванова, его адвокаты просили суд перевести генерала под домашний арест из следственного изолятора. Иванов уверял, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу. Генерал назвал доводы следствия о своей причастности к получению взяток голословными и необоснованными. Однако ходатайство о переводе под домашний арест было отклонено.