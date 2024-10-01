«Красный дельфин» родом с Украины?

В сентябре в России произошло уже два нападения подростков на одноклассников. В обеих атаках фигурируют «смертельные квесты», происхождение которых исследуют силовики. Бывший игрок в «Синего кита» и ветеран СВО считает, что в эту игру детей вовлекает украинская сторона для совершения терактов. Эксперт по поимке создателей смертельных игр опровергает эту версию, но полагает, что «паника» российских властей могла привлечь внимание заграничных злоумышленников. Что такое «Красный дельфин» и Белая роза, как уберечь от них детей и почему винить во всем центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) неправильно и даже вредно — в материале Daily Storm.
Происхождение «Красного дельфина»
13-летний ученик челябинской школы №68 Роман Гизатулин 16 сентября набросился с молотком на детей и педагогов. Ровно через неделю другой юноша накинулся на сверстников в поселке Балаганск Иркутской области, также пустив в ход молоток. Многие отметили, что случаи похожи: у обоих виновников были проблемы с коммуникацией со сверстниками, оба намеревались совершить массовое убийство и затем покончить с собой.
По данным СМИ, оба подростка также были участниками смертельного квеста, а нападения на школы были заданиями. Одной из таких игр мог быть «Красный дельфин» — аналог печально известного в России «Синего кита».
Руководитель Центра защиты и развития личности Леонид Армер более 20 лет занимается борьбой с киберпреступлениями, направленными на молодежь. В сотрудничестве с правоохранителями специалист ловил в Сети наркоторговцев, мошенников, педофилов и кураторов суицидальных игр, в том числе «Синего кита». Армер рассказал Daily Storm, откуда взялся «Красный дельфин».
По его словам, этот проект появился в начале лета 2024 года. Это система каналов в Telegram и других соцсетях, используются фейковые аккаунты. Организатор действовал под псевдонимом Антон Мишанин. Спустя три недели после создания проекта его автор заявил, что у него не хватает на это времени и что он «подарил проект желающим». Новые кураторы вели какую-то деятельность, но весьма вяло, и о проекте все забыли. Так было до инцидента в Челябинске 16 сентября.
По словам Армера, пока нельзя однозначно утверждать, что за двумя инцидентами стоит один куратор.
«После челябинского случая посмотрел в канал — написано: «Мы вернулись». Но возникли некоторые сомнения. Да, персонаж написал на страничке у себя: «Слава Антону Мишанину». В принципе, озвучиваемая ранее юношей идеология совпадала с идеологией Мишанина. Но возникла мысль, что могло не быть как такового руководства действиями школьника, а мальчик, уже стоящий на учете в психоневрологическом диспансере и лечившийся, начитался и вдохновился. Плюс у первого мальчика никаких следов (участия в квесте) не осталось. Но во втором телефоне инструктаж остался. Это не говорит, что первый случай такой же, но наводит на мысль», — объяснил эксперт.
СБУ и ЦИПсО ни при чем?
Еще после первого нападения появилась версия, что за организацией нового смертельного квеста стоит Украина. Армер заверил, что в подавляющем количестве случаев квесты создают просто «личности с особенностями развития для своего самоудовлетворения». А участие украинских спецслужб — это последствия древнего мифа, который развенчивается с помощью статистики.
«Большая часть игроков — это, кстати, украинские дети. Не наши. Кураторы есть отовсюду. Украинских давно не встречал, в последнее время превалировали, наверно, все-таки россияне. Сейчас удается чаще всего удачно всех их вовремя идентифицировать. Они не успевают достигнуть опасной точки, и всех этих проблемных детей перехватывают. А в какой стране найдется следующий странный подросток — это непредсказуемо. Давно не было из Белоруссии и Казахстана, в основном Россия и Украина», — поделился эксперт.
Он добавил, что последний громкий случай с участием украинского «куратора» был полгода назад: им оказалась 15-летняя жительница Киева. Однако ее удалось вовремя обезвредить, причем, скорее всего, к этому приложили руку именно украинские спецслужбы.
«Мы смогли информацию по ней передать в МВД Украины. И судя по тому, что из чатов она пропала, случай был отработан на месте», — отметил специалист.
По словам Армера, миф об участии ЦИПсО появился в связи с деятельностью украинца по имени Ярослав Овсюк по прозвищу Белая роза, который активно пропагандировал «Колумбайн»* и фигурировал минимум в двух громких инцидентах. По данным МВД РФ, Овсюк подстрекал российского подростка к нападению на школу в Казани в ноябре 2021 года. Также Овсюк фигурировал в деле о задержании администратора интернет-сообщества фанатов «Колумбайна» в марте 2022 года в Сочи. После этого злоумышленника объявили в розыск.
«Его чрезмерная активность привела к тому, что в России Госдума по сути из-за одного лишь Ярика приняла закон, признающей «колумбайн-движение» экстремистским и террористическим. Он очень радовался такому «признанию своих заслуг». Ярик начинал эту деятельность, исходя из собственных особенностей развития, а после начала СВО в его действиях появилась идеология, что надо мстить российской стороне. Он это назвал «контрСВО». Но потом он временно исчез из актива. Полгода его семья была в эвакуации в Польше. Затем он поступил в институт, сейчас вроде на втором курсе. Кстати, по информационной безопасности», — привел биографию Овсюка эксперт.
Армер подчеркнул, что, в отличие от Овсюка, Мишанин нигде не агитировал за Украину.
«Вообще, украинская тематика никак не проходит. И при анализе материала не было никакого указания на украинскую сторону. Я все-таки склоняюсь к тому, что он наш отечественный персонаж», — констатировал специалист.
Армер предположил, что схожесть «Красного дельфина» и проектов Белой розы может объясняться несколькими гипотезами.
«Первый вариант: Антон Мишанин не был замечен в каких-то контактах с Яриком. Может быть, два аномальных разума просто действуют по схожему шаблону. Второй вариант: увидев эксперименты Ярика, Мишанин подумал, что может попробовать это направление, чтобы увеличить себе известность. Третий вариант — они все-таки могли пересекаться где-то в информационном пространстве», — перечислил специалист по киберпреступлениям.
Украинский след в истории со смертельным квестом
На связь злоумышленника с украинской Белой розой может указывать один примечательный факт, который Армер подметил при анализе одного из фейков.
«Когда Ярик занимался проектом «Колумбайна», он хотел его скрестить с практиками кураторов «Синего кита». Он озвучил концепцию, что для совершения «Колумбайна» в российских школах надо искать подростков и студентов с психическим нездоровьем. Потом, анализируя один из его фейков, я заметил, что он вступил в десятка полтора групп, связанных с шизофренией. Это было определенно целенаправленное действие для повышения вероятностей найти «игрока», — выразил опасения руководитель Центра защиты и развития личности.
По его мнению, интерес украинской стороны к «смертельным квестам» в России гипотетически мог возникнуть как раз из-за действий внутри РФ.
«Когда определенные граждане кричали, что это все пришло с Украины, в реальности этого не было. Но есть вероятность, что та сторона обратила внимание на эти крики и это получило воплощение от обратного», — описал иронию ситуации Армер.
«Украинской» версии происхождения «Красного дельфина» придерживается ветеран СВО и бывший участник игры «Синий кит» Александр Глазов. Самого Глазова в 2019 году приговорили к шести годам тюрьмы по статье 110.2 УК РФ за склонение к суициду. Мужчину обвиняли в организации игры «Синий кит» и вовлечении в нее детей, следует из протокола суда. Сам экс-заключенный в беседе с Daily Storm заверил, что был осужден несправедливо и бездоказательно.
«Скорее всего, куратор — с Украины. Почему могу сказать с уверенностью? Потому что большинство таких людей — с тех краев, из страны 404. Они всячески хотят сделать так, чтобы Россия пострадала еще больше. Помимо терактов различного характера, они еще и детей таким способом подталкивают. Думаю, что в скором времени дойдет до них эта информация и они будут веселиться», — поделился мнением с Daily Storm Глазов.
В подтверждение своих слов он напомнил о происшествии в декабре 2023 года в Брянске, когда восьмиклассница пришла в свою гимназию с отцовским ружьем и открыла огонь по ученикам. По наблюдению Глазова, многие украинцы в соцсетях поддержали поступок девушки.
Как бывший игрок «Синего кита» Глазов отметил одну особенность: «Красный дельфин» по своей сути сильно отличается от прошлых подобных квестов.
«Дело в том, что суицидальные игры направлены на самоубийство. А тут — во вред другим людям. Когда я играл в «Синего кита», были просто различные задания, игра идет на самоповреждение самого игрока. А здесь дают задание: сходить в школу, сделать те или иные плохие действия, от которых потом будут последствия», — объяснил разницу экс-игрок.
Дети вполне подходят для таких заданий от иностранных кураторов в первую очередь из-за своей наивности, считает Глазов.
«Почему дети? Потому что у них еще неустойчивая психика. Большое количество детей не понимает, что делает от слова «совсем». И там могут легко этим воспользоваться. Им говорят: «Мы заплатим вам, вытащим, ничего вам за это не будет». Два подростка недавно вертолет сожгли, им дали деньги? Нет, они просто свою жизнь испоганили и сядут, скорее всего», — озвучил позицию Александр.
Как уберечь детей от участия в «игре»?
По опыту Глазова, кураторы ищут в Сети подростков с определенным набором характеристик. Ветеран привел в пример напавшего на школу в Челябинске Романа Гизатулина.
«Мальчик, скорее всего, из средней семьи, «уличный», так сказать: дома толком не сидит. Если бы был домашним, был бы одет иначе. Даже двух слов связать толком не мог. Обратите на это внимание. У него тревога — не что его кто-то застукал за этим делом, а в глазах нет уверенности, что это сделал он», — оценил Глазов.
Бывший игрок в «Синего кита» перечислил, к каким страничкам детей в соцсетях следует присмотреться, чтобы выявить в ребенке потенциальную «жертву» кураторов.
«Печальная аватарка, суицидальные мемы, депрессивные песни, особые хештеги, статусы и замудренные цитаты. Пишут, что жизнь плохая, что-то в семье случилось. Надо полностью винить жизнь. И кураторы сами на тебя выйдут. Когда начнется переписка, они спрашивают, почему, из-за чего, потом за это цепляются. Еще есть ссылки-шпионы — это могут быть музыка, кино, картинка. Кидаешь человеку, и у тебя высвечивается его IP-адрес. С него загружаешь другую программу, и тебе приходит раскладка, где он живет, чем занимается, его близкие родственники. И начинается: «Если не сделаешь это, всю твою семью перережем», — описал алгоритм Александр.
Если вдруг ребенку начали поступать угрозы, надо не вестись на провокацию, а немедленно доложить обо всем родителям. А чтобы не отдать чадо в лапы злоумышленников, Глазов рекомендует мамам и папам следовать простой истине: больше времени проводить с детьми.
«Надо, чтобы родители интересовались, чем ребенок занимается в свободное время, в телефоне и интернете. Надо разговаривать, давать максимальное внимание, а не просто «пришел-ушел на работу» и «на детей времени нет». Надо обратить внимание, тревожно ли ведет себя ребенок, как раньше учился и как стал учиться в последнее время. Как он с друзьями старыми общается и общается ли вообще. Такие тонкости смогут дать понимание, что что-то идет не то. Тогда нужно сесть с ребенком поговорить. Посмотреть его телефон, контакты и сообщения», — предупредил бывший участник «Синего кита».
Леонид Армер напомнил, что большинство нынешних детей информационно подкованы куда лучше родителей. Они активно используют VPN, фейк-аккаунты и чистят кеш браузеров. Если ребенок захочет что-то скрыть, он наверняка это сделает. Поэтому не следует всегда винить родителей, что они «недоглядели».
«Важно, насколько родители ответственны, чтобы озадачиться тем, что они заметили необычного в ребенке. Бывают случаи, кода просто заметили и все, а потом это в рамках уголовного дела называется «ой, я видела, просто не придала этому значения». Очень небольшой процент родителей начинает действовать — бегать по психологам и иным специалистам», — заострил внимание Армер.
Руководитель ЦЗРЛ констатировал, что идеальной защиты для подростков от «смертельных игр» не существует. Полиция и спецслужбы исправно работают, но невозможно предусмотреть все случаи, большинство из которых ничто не предвещало. Поэтому нельзя предугадать, придет ли в очередную российскую школу еще один подросток с молотком.
«Купировать это удастся частично, когда «Антон Мишанин» окажется в наручниках. При этом мы понимаем, что это может попасть в СМИ. Все напишут, что вот задержан тот злодей. И очередные люди с особенностями развития и мировоззрения подумают: ага, он сошел с шахматной доски. Значит, надо его заменить, я буду круче. И запустится новый этап, о котором мы рано или поздно узнаем. Задача правоохранительных органов здесь — как можно быстрее реагировать. Но это не отменит сами по себе возникновения угроз. Это вызовы времени и вопрос психологического состояния общества. Как взрослого, так и подросткового. И там и там все не очень, мягко говоря», — с пессимизмом подытожил Армер.
Меры государства и общественников
В «Движении первых» внимательно относится к происшествиям в школах с нападениями на учеников. Председатель правления Артур Орлов сообщил Daily Storm, что представители движения посетили школу в Иркутской области, где произошел инцидент. Они пообщались с детьми, их родителями и преподавателями, оказали им всю возможную поддержку.
Орлов объяснил, что мировоззрение ребенка может отличаться от общепринятых норм ввиду целого ряда причин. Поэтому на его перестройку требуется много времени и усилий семьи и школы. Орлов также рассказал, как в движении проводят профилактику подобных происшествий.
«Наше движение приобщает участников к полезной деятельности, учит их взаимодействовать в коллективе, стремится привить ребятам такие важные человеческие ценности, как взаимовыручка и дружба. Мы активно вовлекаем в свою работу и старшее поколение: родителей, учителей, наставников. И считаем необходимым возвращение системы общественного воспитания в русле традиционных ценностей», — сказал глава «Движения первых».
По его словам, есть несколько проектов, помогающих школьникам и студентам с помощью экспертов разобраться в самых разных темах. Среди них: отношения, непонимание, чувства и эмоции, конфликты, самоопределение, буллинг, безопасность, стресс.
«Проект по оказанию адресной помощи «Поговорим?» работает через чат на сайте и группу в VK, а также через бот в Telegram. При обращении специалисты готовы оказать поддержку, разобрать сложившуюся ситуацию и найти из нее выход. В наших социальных сетях стартовал онлайн-марафон «Первые. Навыки для жизни», который в том числе затронет тему психологического климата дома и в школе», — рассказал Орлов.
В Госдуме после случаев в Челябинске и Иркутской области призвали Роскомнадзор ограничить публикацию в соцсетях и СМИ подробностей преступлений, совершенных детьми. Документ для РКН есть в распоряжении Daily Storm.
По мнению автора обращения — вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова, необходимо запретить упоминать имена подозреваемых и обвиняемых, орудия преступления, точное местоположение, характеристики предполагаемого злоумышленника, любую личную информацию и персональные данные, комментарии свидетелей, друзей, близких жертв или самого преступника. Это, уверен Чернышов, лишит потенциальных подражателей мотива прославиться.
«На сегодняшний день выгодоприобретатель от подробностей таких преступлений только один — это владельцы информационных ресурсов, которые наращивают посещаемость за счет препарирования трагедий детей на глазах у миллионов читателей. Принятие мер позволит оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния и защитить их психику, а также их самих от необдуманных действий, способных привести к непоправимым последствиям», — гласит письмо.
* Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ.