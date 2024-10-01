«Красный дельфин» родом с Украины?

По словам Армера, пока нельзя однозначно утверждать, что за двумя инцидентами стоит один куратор.

«После челябинского случая посмотрел в канал — написано: «Мы вернулись». Но возникли некоторые сомнения. Да, персонаж написал на страничке у себя: «Слава Антону Мишанину». В принципе, озвучиваемая ранее юношей идеология совпадала с идеологией Мишанина. Но возникла мысль, что могло не быть как такового руководства действиями школьника, а мальчик, уже стоящий на учете в психоневрологическом диспансере и лечившийся, начитался и вдохновился. Плюс у первого мальчика никаких следов (участия в квесте) не осталось. Но во втором телефоне инструктаж остался. Это не говорит, что первый случай такой же, но наводит на мысль», — объяснил эксперт.

СБУ и ЦИПсО ни при чем?

Еще после первого нападения появилась версия, что за организацией нового смертельного квеста стоит Украина. Армер заверил, что в подавляющем количестве случаев квесты создают просто «личности с особенностями развития для своего самоудовлетворения». А участие украинских спецслужб — это последствия древнего мифа, который развенчивается с помощью статистики.

«Большая часть игроков — это, кстати, украинские дети. Не наши. Кураторы есть отовсюду. Украинских давно не встречал, в последнее время превалировали, наверно, все-таки россияне. Сейчас удается чаще всего удачно всех их вовремя идентифицировать. Они не успевают достигнуть опасной точки, и всех этих проблемных детей перехватывают. А в какой стране найдется следующий странный подросток — это непредсказуемо. Давно не было из Белоруссии и Казахстана, в основном Россия и Украина», — поделился эксперт.

Он добавил, что последний громкий случай с участием украинского «куратора» был полгода назад: им оказалась 15-летняя жительница Киева. Однако ее удалось вовремя обезвредить, причем, скорее всего, к этому приложили руку именно украинские спецслужбы.

«Мы смогли информацию по ней передать в МВД Украины. И судя по тому, что из чатов она пропала, случай был отработан на месте», — отметил специалист.

По словам Армера, миф об участии ЦИПсО появился в связи с деятельностью украинца по имени Ярослав Овсюк по прозвищу Белая роза, который активно пропагандировал «Колумбайн»* и фигурировал минимум в двух громких инцидентах. По данным МВД РФ, Овсюк подстрекал российского подростка к нападению на школу в Казани в ноябре 2021 года. Также Овсюк фигурировал в деле о задержании администратора интернет-сообщества фанатов «Колумбайна» в марте 2022 года в Сочи. После этого злоумышленника объявили в розыск.

«Его чрезмерная активность привела к тому, что в России Госдума по сути из-за одного лишь Ярика приняла закон, признающей «колумбайн-движение» экстремистским и террористическим. Он очень радовался такому «признанию своих заслуг». Ярик начинал эту деятельность, исходя из собственных особенностей развития, а после начала СВО в его действиях появилась идеология, что надо мстить российской стороне. Он это назвал «контрСВО». Но потом он временно исчез из актива. Полгода его семья была в эвакуации в Польше. Затем он поступил в институт, сейчас вроде на втором курсе. Кстати, по информационной безопасности», — привел биографию Овсюка эксперт.

Армер подчеркнул, что, в отличие от Овсюка, Мишанин нигде не агитировал за Украину.

«Вообще, украинская тематика никак не проходит. И при анализе материала не было никакого указания на украинскую сторону. Я все-таки склоняюсь к тому, что он наш отечественный персонаж», — констатировал специалист.

Армер предположил, что схожесть «Красного дельфина» и проектов Белой розы может объясняться несколькими гипотезами.

«Первый вариант: Антон Мишанин не был замечен в каких-то контактах с Яриком. Может быть, два аномальных разума просто действуют по схожему шаблону. Второй вариант: увидев эксперименты Ярика, Мишанин подумал, что может попробовать это направление, чтобы увеличить себе известность. Третий вариант — они все-таки могли пересекаться где-то в информационном пространстве», — перечислил специалист по киберпреступлениям.

Украинский след в истории со смертельным квестом





На связь злоумышленника с украинской Белой розой может указывать один примечательный факт, который Армер подметил при анализе одного из фейков.

«Когда Ярик занимался проектом «Колумбайна», он хотел его скрестить с практиками кураторов «Синего кита». Он озвучил концепцию, что для совершения «Колумбайна» в российских школах надо искать подростков и студентов с психическим нездоровьем. Потом, анализируя один из его фейков, я заметил, что он вступил в десятка полтора групп, связанных с шизофренией. Это было определенно целенаправленное действие для повышения вероятностей найти «игрока», — выразил опасения руководитель Центра защиты и развития личности.

По его мнению, интерес украинской стороны к «смертельным квестам» в России гипотетически мог возникнуть как раз из-за действий внутри РФ.

«Когда определенные граждане кричали, что это все пришло с Украины, в реальности этого не было. Но есть вероятность, что та сторона обратила внимание на эти крики и это получило воплощение от обратного», — описал иронию ситуации Армер.

«Украинской» версии происхождения «Красного дельфина» придерживается ветеран СВО и бывший участник игры «Синий кит» Александр Глазов. Самого Глазова в 2019 году приговорили к шести годам тюрьмы по статье 110.2 УК РФ за склонение к суициду. Мужчину обвиняли в организации игры «Синий кит» и вовлечении в нее детей, следует из протокола суда. Сам экс-заключенный в беседе с Daily Storm заверил, что был осужден несправедливо и бездоказательно.

«Скорее всего, куратор — с Украины. Почему могу сказать с уверенностью? Потому что большинство таких людей — с тех краев, из страны 404. Они всячески хотят сделать так, чтобы Россия пострадала еще больше. Помимо терактов различного характера, они еще и детей таким способом подталкивают. Думаю, что в скором времени дойдет до них эта информация и они будут веселиться», — поделился мнением с Daily Storm Глазов.