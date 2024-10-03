В Госдуме и СПИД-центре прокомментировали зверское убийство инвалида-гея в Туле

В Туле подростки-националисты убили гея-инвалида, сообщают местные СМИ. Еще 28 сентября они познакомились с ним в интернете и договорились о встрече, на которой и избили мужчину. Через два дня он скончался в больнице. Следственные органы подтвердили факт гибели молодого человека без указания его ориентации. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Нина Останина и Виталий Милонов полагают, что эта трагедия — частный случай и волны насилия против представителей ЛГБТ* ждать не стоит. Жизни и здоровье геев, лесбиянок и трансгендеров надежно защищает государство.





Представители Госдумы Нина Останина и Михаил Матвеев заявили Daily Storm, что это явление вряд ли будет носить массовый характер и иметь отдельную классификацию среди уголовных дел, а директор Федерального центра СПИДа Вадим Покровский сказал, что оно зародилось еще в конце советской эпохи.





«Мне неизвестно, чтобы проявление такого рода насилия носило столь массовый характер. В многомиллионной стране всегда может происходить что-то, но говорить о том, что это кем-то открытый ящик Пандоры и сейчас из него пойдут массы таких историй, нельзя, пока просто я не вижу на это оснований. Но тем не менее прискорбно, конечно, об этом говорить», — заявил Daily Storm парламентарий Михаил Матвеев.





Такого же мнения придерживается и депутат Нина Останина: «Вы знаете, у нас не только мужчины нетрадиционной ориентации оказываются жертвами преступников, поэтому нельзя как-то отдельно выделять их как какой-то классифицирующий признак. Жертвами таких людей становятся и дети, и женщины».





«Это, конечно, вопиющий случай, но я не думаю, что он прямо массовый, что эта категория людей станет предметом самостоятельной охоты для наших молодых ребят, для того чтобы организованными группами нападать на мужчин нетрадиционной ориентации», — уточнила она.





По ее словам, в нашей стране запрещена только пропаганда ЛГБТ, но при этом вопросы вмешательства в частную личную жизнь у нас не поощряются. Все люди, которые сейчас становятся жертвами агрессии, заслуживают защиты со стороны государств, и это не зависит от их сексуальной ориентации, пола и возраста или места проживания, подчеркнула депутат.





«Поэтому говорить, что наше законодательство имеет какие-то пробелы и поощряет совершать преступления против тех, кто имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, нельзя. Случай страшный, но такими жертвами насилия оказываются не только представители ЛГБТ мужского пола», — заключила Останина.





Депутат Виталий Милонов и вовсе считает, что уровень напряжения по вопросам ЛГБТ в России спал. По его словам, произошедшее в Туле — «отголосок какой-то тесаковщины».





«Те, кто пытались всячески эту идеологию продвигать, — они были вынуждены свернуть свою деятельность из-за принятия закона. И как раз поэтому этот вопрос ушел из поля публичных дискуссий, то есть оценки расставлены, а в обществе есть разделение между ранее имевшимся фактом тренда на нормализацию этих ненормальных отношений», — отметил парламентарий.





Милонов считает, что российское общество хоть и не приняло сексуальные девиации, но относится к представителям ЛГБТ без агрессии. При условии, если они живут частной жизнью.





«У нас такой ориентации половина сцены, че ж их подростки не трогают? Куда ни плюнь — одна ориентация, прошу прощения. Мне неожиданно вообще было услышать, что инвалида избили из-за его нетрадиционной ориентации, даже подсознательно не был готов услышать, что на это есть и такое основание… А эти подростки просто придурки и подонки, потому что забивать человека до смерти — это просто бандитизм и гопничество, переросшее в уголовное преступление», — заявил депутат.





Директор Федерального центра СПИДа Вадим Покровский напомнил в беседе с Daily Storm о том, что на людей нетрадиционной ориентации охотились еще в советский период, их якобы в то время таким образом пытались исправить.





«Насколько я знаю, такие группы всегда были, я это помню еще из последних лет в СССР. Существовало что-то вроде орденов по типу исправления тех самых людей нетрадиционной ориентации, такие агрессивные группы, к сожалению, были всегда. Другая проблема — куда эту агрессию направить правильно, и тут уже дело случая», — рассказал Покровский.





28 сентября подростки-националисты забили до смерти инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мужчина умер в больнице 30 сентября. Он был нетрадиционной ориентации и искал партнеров для встреч в интернете. Подростки познакомились с ним в Сети и назначили встречу, на которой жестоко его избили. Преступление они засняли на камеру и выложили в свой закрытый Telegram-канал. По камерам видеонаблюдения напротив квартиры погибшего быстро удалось вычислить малолетних националистов. Возбуждено уголовное дело.