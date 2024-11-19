Официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 20 ноября в 100,0348 рубля. Курс превысил 100 рублей впервые с 10 октября 2023 года.





На 19 ноября Банк России устанавливал курс американской валюты на уровне 99,943 рубля.





Курс евро на 20 ноября составляет 105,7338 рубля, он тоже поднялся по сравнению с курсом на 19 ноября — 105,4606 рубля.





14 ноября курс доллара на мировом валютном рынке Forex тоже впервые с октября 2023 года превысил отметку в 100 рублей. В тот день максимальный курс достигал 100,72 рубля.





Эксперт Михаил Зельцер тогда рассказывал, что российская валюта не смогла сопротивляться внешним тенденциям резкого подорожания доллара во всем мире. Американская валюта выросла после победы Дональда Трампа на выборах президента США.