В КПРФ Красноярского края опровергли слухи, что их руководитель Андрей Новак ушел с поста из-за скандала с избиением бывшей жены

Подозреваемый в избиении бывшей жены красноярский коммунист Андрей Новак покинул пост секретаря реготделения КПРФ. В партии заверили, что это никак не связано со скандалом вокруг политика.





«У нас была очередная плановая отчетно-выборная конференция. Это также и решение самого Андрея Петровича сложить свои полномочия и не выходить на следующий срок», — объяснили Daily Storm в отделении КПРФ Красноярского края.





Вместо Андрея Новака первым секретарем отделения избрана партийная активистка Елена Родикова.





В июне 2024 года в отношении вице-спикера Заксобрания Красноярского края Новака возбудили уголовное дело по заявлению бывшей сожительницы. Экс-президент региональной федерации шахмат Инна Яковлева обвинила Новака в избиении и угрозах убийством. В июле депутата исключили из комиссии по этике краевого заксобрания.





Замглавы фракции КПРФ в краевом заксобрании Александр Ратахин в беседе с Daily Storm призывал не торопиться с выводами и дождаться итогов расследования. По словам пресс-секретаря лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александра Ющенко, партия не вмешивается в семейные и бытовые дела — это работа правоохранителей.