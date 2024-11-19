В Костроме заключили под стражу подростка, подозреваемого в нападении на 16-летнего антифашиста

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Костромской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на 16-летнего антифашиста. В областном отделении КПРФ убеждены, что нападавший мог быть неонацистом и совершил преступление на политической почве.





По версии следствия, 16 ноября на остановке общественного транспорта произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил незнакомому сверстнику в глаз из сигнального пистолета. Потерпевший получил рваную рану века и контузию глаза.





СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Задержанному может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до семи лет. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца.





В областном отделении КПРФ сообщили, что узнали подробности произошедшего от друзей пострадавшего подростка. С их слов, юноша встретился с товарищем после кинопоказа, посвященного погибшему в 2009 году антифашисту Ивану Хуторскому. В центре города к ним подошла группа «молодых неонацистов», между парнями произошел словесный конфликт на тему политических убеждений.





«Один из них выстрелил с расстояния меньше метра из сигнальной ракетницы антифашисту в левый глаз. Нападавшие сбежали сразу. Товарищ Филиппа (имя изменено) вызвал скорую, в этот же вечер была сделана операция на глазу. Сейчас речь идет даже не о сохранении зрения, а о сохранении глаза в принципе. Ясно одно: зрение уже не будет прежним», — гласит сообщение КПРФ.





В партии заверили, что окажут юноше всю необходимую материальную и административную помощь. Коммунисты также заявили о набирающем обороты «маховике неонацистского насилия в России» и призвали вести упорную антифашистскую пропаганду.





Ранее Daily Storm писал о нападении неонацистов на члена КПРФ в Рыбинске и связи виновных с террористом, осужденным за попытку диверсии на заводе Минобороны.