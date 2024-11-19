В КПРФ осудили детского омбудсмена за приравнивание СССР к злу за лозунг «Все лучшее — детям»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец осудила родителей, у которых дети на первом месте. По ее словам, из-за этого могут вырасти неуправляемые «эгоистичные царьки». При этом «корень зла» она увидела в СССР, откуда в Конституцию России перекочевал лозунг «Все лучшее — детям». Депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина заявила Daily Storm, что слова Волынец говорят о незнании ею истории своей страны.





«Я думаю, что это политическое невежество как минимум. Второе — это незнание собственной истории и истории государственной детской политики. Печально, что это говорит омбудсмен по правам ребенка», — сказала Daily Storm депутат Нина Останина.





Парламентарий также отметила, что девиз «Все лучшее — детям» в Конституции России трансформировался в слова о том, что дети — приоритет государственной политики.





«И я очень рада, что президент Российской Федерации все лучшее из советского времени, что касается детей, взял на вооружение. <…> Все лучшее детям было, есть и будет у нас, у русских людей, всегда», — подчеркнула депутат.





Депутат Татьяна Буцкая, комментируя слова Волынец, заявила Daily Storm, что счастье — в многодетных семьях.





«Там точно нет эгоизма, там взаимовыручка, поддержка и забота друг о друге. Точка», — сказала парламентарий.





Волынец также отмечала, что ребенка не нужно считать богом и главным в семье, ведь это опасная дорога и неправильное воспитание. По ее мнению, из такого «маленького царя, божка» вырастает достаточно эгоистичный, неприспособленный к жизни, неготовый идти на уступки человек.





Детский омбудсмен также отметила, что у ребенка должно быть все самое необходимое, его нельзя бить, но нужно правильно наказывать.