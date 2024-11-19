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Русская девушка Джонни Деппа объявила о помолвке
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По словам Юлии Власовой, в скором времени они с актером планирует завести детей undefined
Новости

Русская девушка Джонни Деппа объявила о помолвке

По словам Юлии Власовой, в скором времени они с актером планирует завести детей

Возлюбленная американского актера Джонни Деппа, Юлия Власова сообщила, что выйдет замуж. Об этом девушка рассказала в Instagram*.


О планах насчет своей личной жизни девушка поделилась, отвечая на вопросы своих подписчиков. По ее словам, в 2024 году ей дважды делали предложение руки и сердца и теперь она помолвлена. Кроме того, девушка указала, что в скором времени планирует завести детей.


При этом, давая ответы, Власова не упомянула имя актера.

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Совместное фото Власовой и Деппа
Совместное фото Власовой и Деппа

Юлия Власова подтвердила свой роман с Джонни Деппом в октябре. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад, на кинофестивале в Карловых Варах, и с того момента пара состоит в романтических отношениях.


Некоторое время они были в разлуке, так как девушка отдыхала в Москве. На данный момент она все еще находится в столице России. Юлия сетовала, что Депп пока не познакомился с ее родителями лично.


Юлия Власова родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. После этого модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге. Сейчас она развивает свой бизнес в индустрии красоты и строит карьеру модели.


*Владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена.

#свадьба #рф #звезды
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