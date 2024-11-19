Русская девушка Джонни Деппа объявила о помолвке

Юлия Власова подтвердила свой роман с Джонни Деппом в октябре. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад, на кинофестивале в Карловых Варах, и с того момента пара состоит в романтических отношениях.





Некоторое время они были в разлуке, так как девушка отдыхала в Москве. На данный момент она все еще находится в столице России. Юлия сетовала, что Депп пока не познакомился с ее родителями лично.





Юлия Власова родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. После этого модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге. Сейчас она развивает свой бизнес в индустрии красоты и строит карьеру модели.





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