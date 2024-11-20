ФСБ задержала гражданина Германии, причастного к взрыву на газовой станции в Калининграде

ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте. Отмечается, что он заехал с территории Польши для совершения новой диверсии на объекте энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.





В ведомстве указали, что из автомобиля Ford Focus с германскими регистрационными знаками, который принадлежит подозреваемому, изъято пол-литра жидкого взрывчатого вещества.





По версии спецслужбы, задание на совершение подрыва и компоненты взрывного устройства Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Александра Жорова.





В отношении Гайдука уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт) и части 1.1 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ»). Мужчина взят под стражу.