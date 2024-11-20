Совфед одобрил запрет в России пропаганды чайлдфри

12 ноября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (движения чайлдфри) по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.





По новому закону гражданам может грозить штраф в размере до 100 тысяч, должностным лицам — до 200 тысяч рублей. Юридические лица могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить деятельность организации на срок до 90 суток.





Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то штрафы увеличиваются в два раза. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения составит до пяти миллионов рублей. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ.





При этом депутаты внесли правки в закон, согласно которым «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни» не будет считаться административным правонарушением.