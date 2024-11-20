Бывшего мэра Петрозаводска Любарского заподозрили в получении взятки в особо крупном размере

В СУ СКР по Карелии подтвердили, что у Любарского дома проводятся обыски. Сам Любарский пока не задержан.





56-летний Любарский управлял городом два года. Он досрочно ушел в отставку с поста мэра Петрозаводска летом 2023 года, чтобы отправиться на СВО.





Любарский заключил четырехмесячный контракт с «Ахматом», но вернулся в ноябре 2023 года из-за ранения в руку. В сентябре указом Путина Любарский был удостоен высокой государственной награды — медали Суворова. Согласно положению о медали, ею награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях на суше.





Власти Карелии пока не сообщали об уголовном деле в отношении Любарского. Сам он тоже не комментировал ситуацию.