В Кремле исключили сценарий заморозки конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters о возможном обсуждении Путина с будущим президентом США Дональдом Трампом украинского конфликта.





Также Песков подчеркнул, что вариант с заморозкой конфликта на Украине неприемлем для России, Москве важно достичь всех заявленных целей спецоперации. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.





Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия может «в целом согласиться» на заморозку конфликта по линии фронта, а также отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях.





7 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа обсуждает план по завершению конфликта на Украине. Якобы речь идет о заморозке линии боевого соприкосновения, отказе Киева от вступления в НАТО минимум на 20 лет.