В Подмосковье отец-мигрант до смерти забил пятимесячную дочь из-за того, что та плакала

В подмосковных Люберцах 28-летний отец забил до смерти свою пятимесячную дочь. У ребенка были диагностированы множественные травмы головы и рук. Трагедия произошла 19 ноября в поселке Малаховка.





По версии правоохранителей, отец разозлился из-за того, что ребенок плакал. Мужчина начал бить дочь по голове. От полученных травм она скончалась.





Следователи рассказали, что 28-летний отец ребенка был приезжим из Таджикистана. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.





Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что мать девочки была безработной. Она приехала с Украины. От первого брака у нее осталось двое детей, с мигрантом из Таджикистана она родила еще двоих, старшему из которых полтора года. Их отцу грозит до 20 лет тюрьмы.