Минобороны России сообщило об уничтожении группировки ВСУ в Ольговской роще

17 ноября в ведомстве отмечали, что в Ольговской роще образовался котел, из которого украинские военные пытались вырваться группами по 15-20 человек.





25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия окружила и приступила к ликвидации около двух тысяч бойцов ВСУ в Курской области.





4 ноября глава государства также выразил уверенность, что регион скоро будет зачищен от войск противника.