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Минобороны России сообщило об уничтожении группировки ВСУ в Ольговской роще
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В ведомстве 17 ноября заявляли, что более 80 украинских военных погибли, около 40 получили ранения undefined
Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении группировки ВСУ в Ольговской роще

В ведомстве 17 ноября заявляли, что более 80 украинских военных погибли, около 40 получили ранения

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что завершено уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была заблокирована в районе Ольговской рощи в Курской области.

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17 ноября в ведомстве отмечали, что в Ольговской роще образовался котел, из которого украинские военные пытались вырваться группами по 15-20 человек.


25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия окружила и приступила к ликвидации около двух тысяч бойцов ВСУ в Курской области. 


4 ноября глава государства также выразил уверенность, что регион скоро будет зачищен от войск противника. 

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