Шесть европейских стран обвинили Россию в активизации гибридных атак

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах Европейского союза и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД шести европейских стран.





Представители стран подписали совместное заявление в Варшаве. Его опубликовали на сайте правительства Великобритании.





Главы МИД шести государств обвиняют Россию в нарушении международного права, ревизионизме, отказах прекратить агрессию и вести переговоры. Эти действия якобы «бросают вызов миру, свободе и процветанию на европейском континенте и в трансатлантическом регионе».





Страны утверждают, что эскалация гибридной деятельности России против государств НАТО и Евросоюза «беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу» и создает риски для безопасности.





Кроме того, в заявлении указано, что Москва якобы «все больше полагается на таких союзников, как Иран и Северная Корея».





Главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции также заявили, что во многих случаях расходы стран НАТО на безопасность и оборону могут превысить 2% ВВП для устранения растущих угроз. Представители стран хотят одобрить кредит для Украины в 50 миллиардов долларов на следующий год.





Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 19 ноября ударили шестью дальнобойными американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена.





Западные СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь России в связи с якобы участием в противостоянии военных Северной Кореи. Белый дом пока не подтвердил это разрешение.