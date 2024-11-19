Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для бойцов СВО

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для ряда военнослужащих СВО. Эта мера начнет действовать при заключении контракта с Минобороны России с 1 декабря 2024 года.





Депутаты утвердили законопроект на пленарном заседании. Инициативу в июле внесла группа сенаторов и депутатов.





Мера будет действовать в отношении просроченных кредитов до 10 миллионов рублей, по которым до 1 декабря «вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство».





Льгота будет применяться для призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов), подписавших с 1 декабря контракт о военной службе на год и более, а также их супругов.





Согласно принятому законопроекту, боец СВО до 31 декабря 2024 года сможет потребовать у кредитора кредитные каникулы. Время их действия составит срок мобилизации или военного контракта, плюс 180 дней (вместо 30 дней по действующему закону).





За этой льготой можно будет обратиться с 1 до 31 декабря 2024 года. С начала 2025 года бойцы СВО утратят возможность получить кредитные каникулы.