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Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для бойцов СВО
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Такая мера будет действовать для ряда участников спецоперации при заключении контракта с 1 декабря undefined
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Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для бойцов СВО

Такая мера будет действовать для ряда участников спецоперации при заключении контракта с 1 декабря

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для ряда военнослужащих СВО. Эта мера начнет действовать при заключении контракта с Минобороны России с 1 декабря 2024 года.


Депутаты утвердили законопроект на пленарном заседании. Инициативу в июле внесла группа сенаторов и депутатов.


Мера будет действовать в отношении просроченных кредитов до 10 миллионов рублей, по которым до 1 декабря «вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство». 


Льгота будет применяться для призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов), подписавших с 1 декабря контракт о военной службе на год и более, а также их супругов. 


Согласно принятому законопроекту, боец СВО до 31 декабря 2024 года сможет потребовать у кредитора кредитные каникулы. Время их действия составит срок мобилизации или военного контракта, плюс 180 дней (вместо 30 дней по действующему закону).


За этой льготой можно будет обратиться с 1 до 31 декабря 2024 года. С начала 2025 года бойцы СВО утратят возможность получить кредитные каникулы.

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