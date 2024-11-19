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Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области
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Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена undefined
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Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили ракетами ATACMS по Брянской области

Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 19 ноября ударили шестью дальнобойными американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Пять ракет были сбиты, еще одна — повреждена, заявляет ведомство.


Украина ударила по объекту в Брянской области шестью ракетами 19 ноября в 03:25, говорится в сообщении Минобороны РФ. В ходе противоракетного боя были использованы зенитная ракетная система С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Пять ракет ATACMS были сбиты, одна повреждена. 


Фрагменты поврежденной ракеты упали «на техническую территорию военного объекта в Брянской области». Начался пожар, его оперативно потушили. Минобороны уточняет, что жертв и разрушений нет.


Ранее западные СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов вглубь России в связи с якобы участием в противостоянии военных КНДР. Американские власти не подтвердили это разрешение.

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