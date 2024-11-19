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Президент Ростелекома: Персональные данные каждого россиянина утекли в Сеть
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Ранее такое же мнение высказывал глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» undefined
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Президент Ростелекома: Персональные данные каждого россиянина утекли в Сеть

Ранее такое же мнение высказывал глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар»

Президент Российской телекоммуникационной компании Михаил Осеевский считает, что персональные данные каждого россиянина уже утекли в Сеть. Ранее такое же мнение высказывал глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков.


Осеевский заявил, что в основе массовых хакерских атак «лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли» в интернет. Он выступил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», цитата по ТАСС.


По словам Осеевского, в даркнете есть «консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация» по каждому гражданину России. Глава Ростелекома просил проверить утечку и своих персональных данных.


В сентябре такое же мнение высказывал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков. Он предупредил, что персональные данные россиян могут использоваться для рекламных обзвонов и хакерских атак.


В феврале замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что в 2024 году в Сеть утекло «500 миллионов строк данных о россиянах».

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В Роскомнадзоре сообщили об утечке 500 миллионов данных о россиянах за один раз

Какие именно данные попали в Сеть — не уточняется 23 февраля 2024
Dailystorm - В Роскомнадзоре сообщили об утечке 500 миллионов данных о россиянах за один раз
#утечка данных #ростелеком #персональные данные
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