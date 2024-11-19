Президент Ростелекома: Персональные данные каждого россиянина утекли в Сеть

Президент Российской телекоммуникационной компании Михаил Осеевский считает, что персональные данные каждого россиянина уже утекли в Сеть. Ранее такое же мнение высказывал глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков.





Осеевский заявил, что в основе массовых хакерских атак «лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли» в интернет. Он выступил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», цитата по ТАСС.





По словам Осеевского, в даркнете есть «консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация» по каждому гражданину России. Глава Ростелекома просил проверить утечку и своих персональных данных.





В сентябре такое же мнение высказывал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков. Он предупредил, что персональные данные россиян могут использоваться для рекламных обзвонов и хакерских атак.





В феврале замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что в 2024 году в Сеть утекло «500 миллионов строк данных о россиянах».