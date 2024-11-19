Медведев допустил, что Байден решил «красиво уйти из жизни», разрешив Украине удары вглубь России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что президент США Джо Байден решил «красиво уйти из жизни», разрешив Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Согласно обновленной ядерной доктрине, использование ракет НАТО можно считать нападением Альянса на Россию, подчеркнул политик.





Не так важно, кто и когда решил использовать ракеты большой дальности стран НАТО для ударов вглубь России, заявил Медведев в своем Telegram-канале. По мнению замглавы Совбеза, также не играет значительной роли число ракет у противника и сознательное решение США об эскалации российско-украинского конфликта.





Наиболее важны заявления президента России Владимира Путина и обновление Основ госполитики в области ядерного сдерживания, подчеркнул Дмитрий Медведев.





Согласно обновленной ядерной доктрине России, использование ракет НАТО можно считать нападением Североатлантического альянса на РФ. В таком случае у Москвы «возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО», и это уже Третья мировая война, заявил политик.





Замглавы Совбеза допустил, что президент США Джо Байден «и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…».





Ранее 19 ноября Владимир Путин утвердил обновленные Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. РФ дополнила список военных угроз, для нейтрализации которых допускается ядерный ответ.