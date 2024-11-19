Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил обновленные Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу 19 ноября.





В доктрине подчеркивается, что ядерное оружие — крайняя мера для защиты суверенитета России. Уточнить параметры, когда Москва допускает применение такого оружия, потребовалось из-за появления новых военных угроз.





Был расширен список стран и военных союзов, против которых допускается ядерное сдерживание. Теперь власти будут считать агрессию от любого неядерного государства с участием или при помощи ядерной страны их совместным нападением на Россию.





Использование ядерного оружия также стало допустимым при критической угрозе суверенитету РФ даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как на участника Союзного государства, а также «при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников <...> и пересечении ими российской границы».





Ядерный ответ возможен, если противник использует ядерное или оружие массового поражения при ударах по России или по ее союзникам, а также по российским воинским частям и объектам за пределами территории страны.





В обновленной доктрине в числе потенциальных военных угроз указаны в том числе:





— наличие у возможного противника оружия массового поражения, которое может быть использовано против РФ;





— наличие ударных беспилотников, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия;





— ядерное оружие на территории неядерного государства;





— создание противником «средств противоракетной обороны и противоспутниковой борьбы» в космосе;





— расширение военных союзов, ведущее к приближению военной инфраструктуры к российским границам.