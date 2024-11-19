Президент и премьер Абхазии уходят в отставку

Исполнять обязанности главы республики будет вице-президент Бадра Гунба, а новым главой кабмина станет бывший премьер Валерий Бганба. Министры правительства будут работать на своих постах до вступления в должность избранного президента Абхазии.





В соответствии с договоренностями с оппозицией, протестующие 19 ноября покинут здания правительства. Если этого не произойдет, Аслан Бжания отзовет документ об отставке, уточняет его пресс-служба.





17 ноября Бжания назвал протесты в столице Абхазии Сухуме попыткой госпереворота и подчеркнул, что останется избранным президентом.





Протесты в Абхазии продолжаются с 11 ноября. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские власти пообещали отозвать документ о ратификации соглашения для стабилизации обстановки. Митингующие потребовали отставки Аслана Бжании.