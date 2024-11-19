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Президент и премьер Абхазии уходят в отставку
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17 ноября Аслан Бжания заявил, что остается на посту главы республики undefined
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Президент и премьер Абхазии уходят в отставку

17 ноября Аслан Бжания заявил, что остается на посту главы республики

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Такое решение было принято по итогам переговоров оппозиции и властей республики.


В заявлении Аслан Бжания указал, что уходит с поста «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

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Исполнять обязанности главы республики будет вице-президент Бадра Гунба, а новым главой кабмина станет бывший премьер Валерий Бганба. Министры правительства будут работать на своих постах до вступления в должность избранного президента Абхазии.


В соответствии с договоренностями с оппозицией, протестующие 19 ноября покинут здания правительства. Если этого не произойдет, Аслан Бжания отзовет документ об отставке, уточняет его пресс-служба.


17 ноября Бжания назвал протесты в столице Абхазии Сухуме попыткой госпереворота и подчеркнул, что останется избранным президентом.


Протесты в Абхазии продолжаются с 11 ноября. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Абхазские власти пообещали отозвать документ о ратификации соглашения для стабилизации обстановки. Митингующие потребовали отставки Аслана Бжании.

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