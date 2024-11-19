Суд арестовал подозреваемого в подрыве авто капитана Черноморского флота Транковского в Крыму

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины начальника штаба — первого замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Он погиб в результате подрыва. Суд на два месяца арестовал крымчанина, заложившего взрывчатку в автомобиль Транковского.





Об аресте пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщила РИА Новости.





По версии следствия, за Валерием Транковским по заданию украинской спецслужбы следила жительница Севастополя 1986 года рождения. Она выяснила, где проживал офицер, на какой машине он ездил и по каким маршрутам. Женщину задержали правоохранители.





Второй предполагаемый исполнитель теракта — житель Ялты 1977 года рождения. Кураторы через тайники передали ему компоненты для взрывного устройства, которое он установил под днище автомобиля Транковского и дистанционно взорвал, сообщает Федеральная служба безопасности.





Во время обысков правоохранители нашли в гараже у подозреваемых еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.





По информации ФСБ, теракт спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.





Автомобиль Валерия Транковского подорвали 13 ноября в Севастополе. 18 ноября капитана Черноморского флота похоронили.