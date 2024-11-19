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Суд арестовал подозреваемого в подрыве авто капитана Черноморского флота Транковского в Крыму
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По версии ФСБ, теракт спланировала Служба безопасности Украины undefined
Новости

Суд арестовал подозреваемого в подрыве авто капитана Черноморского флота Транковского в Крыму

По версии ФСБ, теракт спланировала Служба безопасности Украины

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины начальника штаба — первого замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Он погиб в результате подрыва. Суд на два месяца арестовал крымчанина, заложившего взрывчатку в автомобиль Транковского.


Об аресте пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщила РИА Новости.


По версии следствия, за Валерием Транковским по заданию украинской спецслужбы следила жительница Севастополя 1986 года рождения. Она выяснила, где проживал офицер, на какой машине он ездил и по каким маршрутам. Женщину задержали правоохранители.


Второй предполагаемый исполнитель теракта житель Ялты 1977 года рождения. Кураторы через тайники передали ему компоненты для взрывного устройства, которое он установил под днище автомобиля Транковского и дистанционно взорвал, сообщает Федеральная служба безопасности.


Во время обысков правоохранители нашли в гараже у подозреваемых еще одно самодельное взрывное устройство с 1,2 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.


По информации ФСБ, теракт спланировал начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.


Автомобиль Валерия Транковского подорвали 13 ноября в Севастополе. 18 ноября капитана Черноморского флота похоронили.

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В Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный

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Dailystorm - В Севастополе взорвался автомобиль, погиб военный
#крым #суд #черноморский флот #подрыв
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