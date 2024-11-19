ТАСС: Число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала СВО превысило 900 тысяч

Количество убитых и раненых бойцов Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции составило 906,5 тысячи. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.





По оценкам агентства, число потерь армии Украины в 2024 году превысило ее потери за первые два года противостояния.





В феврале 2024 года занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО Украина потеряла более 444 тысяч военнослужащих. Глава военного ведомства рассказывал, что украинская армия каждый день теряет более 800 бойцов и 120 единиц техники, в том числе зарубежной.





Американская газета The Wall Street Journal в сентябре 2024 года также приводила данные об убитых и раненых бойцах ВСУ со ссылкой на сведения разведок западных стран. По информации издания, количество убитых военнослужащих составило 80 тысяч, раненых — 400 тысяч.