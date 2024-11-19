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ТАСС: Число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала СВО превысило 900 тысяч
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Потерь в украинской армии в 2024 году стало больше, чем за первые два года спецоперации undefined
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ТАСС: Число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала СВО превысило 900 тысяч

Потерь в украинской армии в 2024 году стало больше, чем за первые два года спецоперации

Количество убитых и раненых бойцов Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции составило 906,5 тысячи. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.


По оценкам агентства, число потерь армии Украины в 2024 году превысило ее потери за первые два года противостояния.


В феврале 2024 года занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО Украина потеряла более 444 тысяч военнослужащих. Глава военного ведомства рассказывал, что украинская армия каждый день теряет более 800 бойцов и 120 единиц техники, в том числе зарубежной.


Американская газета The Wall Street Journal в сентябре 2024 года также приводила данные об убитых и раненых бойцах ВСУ со ссылкой на сведения разведок западных стран. По информации издания, количество убитых военнослужащих составило 80 тысяч, раненых 400 тысяч.

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