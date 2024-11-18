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Финляндия заявила о разрыве подводного кабеля связи с Германией
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Пока нет информации о том, что его повредили намеренно, сообщил оператор Cinia undefined
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Финляндия заявила о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Пока нет информации о том, что его повредили намеренно, сообщил оператор Cinia

Финский оператор Cinia сообщил, что в подводном телекоммуникационном кабеле C-Lion1 между Финляндией и Германией нашли разрыв. Сообщение оператора цитирует газета Ilta-Sanomat. Пока нет информации о том, что кабель повредили намеренно.


C-Lion1 расположен в нескольких сотнях метров от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Компания Cinia сообщила, что начала мероприятия по устранению неисправности кабеля.


Точно неизвестно, как долго будут чинить телекоммуникационный кабель. Обычно ремонт морских кабелей занимает 5–15 дней, рассказал оператор. Повреждение нашли в шведской экономической зоне, общая протяженность кабеля — 1,2 тысячи километров.


Финская служба безопасности и разведки отмечает, что каждый год по всему миру происходит примерно 200 обрывов подводных кабелей.


C-Lion1 начал работать в 2016 году. Он соединяет Хельсинки и город Росток в Германии. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу.

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#германия #европа #финляндия #связь
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