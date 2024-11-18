Песков рассказал, что Путин и Шольц не обсуждали тему ударов вглубь России

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждали тему ракетных ударов вглубь территории РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал ТАСС.





Пока Кремлю известно о решении президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России только из публикаций западных СМИ.





Если такое решение в действительности было принято Байденом, оно создаст «качественно новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», подчеркнул Песков.





Позиция России должна быть абсолютно понятна для всех и считана Западом, добавил пресс-секретарь главы государства. Он напомнил, что эти сигналы Владимир Путин озвучил в Санкт-Петербурге.





Президент РФ ранее подчеркивал, что Украина не может сама использовать западное дальнобойное оружие. Такие решения принимают страны, которые предоставили оружие Киеву.





Газета The New York Times 17 ноября сообщила, что США якобы разрешили Украине использовать ракеты ATACMS во время ударов по России, в связи с тем, что Москва будто бы привлекла к боевым действиям в Курской области военных из Северной Кореи. Затем источники газеты Le Figaro рассказали, что Великобритания и Франция вслед за Штатами приняли аналогичное решение о дальнобойном оружии.