«Настроение у Куклачева прекрасное»: представительница артиста опровергла слухи о его госпитализации

Представительница Юрия Куклачева опровергла слухи о том, что дрессировщика госпитализировали из-за проблем с сосудами. Народный артист РСФСР планово пройдет необходимые обследования и через два-три дня будет дома, заявила Daily Storm Ольга Кардокене.





«Это не госпитализация, а плановый осмотр у врачей. Неправильно написали некоторые СМИ. С ним [Куклачевым] все в порядке», — заверила представительница артиста.





«У него прекрасное настроение. Занимался спортом. Гулял по 10 километров. Два-три дня обследуется — и вернется домой», — добавила собеседница.





По ее словам, Куклачев готовится к новогодним представлениям и в своем театре, и на других площадках. На самочувствие ранее народный артист РСФСР не жаловался и горит желанием побыстрее окунуться в рабочую атмосферу.





СМИ и ряд Telegram-каналов ранее писали, что 75-летний Юрий Куклачев помещен в кардиоцентр и ему предстоит пройти курс терапии. РЕН ТВ сообщал, что артист находится в отделении проблем атеросклероза.





12 апреля апреля худрук Театра кошек перенес обширный инфаркт. Ему провели трехчасовую операцию. По словам самого Куклачева, его жизнь «спас хирург с золотыми руками». Артист отметил, что врач не только запустил его сердечную мышцу, но и вытащил всю гадость, забившую сосуды.





Юрий Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971-м он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным Театром кошек. Куклачев стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.