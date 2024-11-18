Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил митрополита митрополита Симферопольского и Крымского Тихона — главу Крымской митрополии (Георгия Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Священнослужитель получил награду за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес».
Соответствующий указ президента опубликовали на портале правовых актов 18 ноября.
Тихона назначили крымским митрополитом в октябре 2023 года. До этого он руководил Псковской митрополией, был епископом Псковским и Порховским, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря.
Сам митрополит Тихон в октябре прошлого года сравнил свое назначение со ссылкой на Колыму. Он напомнил, что в Древней Греции, в Византии в Крым ссылали Златоуста, Климента и папу римского. Георгий Шевкунов также призывал молиться о нем, отмечая, что в службе в Крыму есть свои сложности.