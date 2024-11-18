Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил митрополита митрополита Симферопольского и Крымского Тихона — главу Крымской митрополии (Георгия Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Священнослужитель получил награду за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес».





Соответствующий указ президента опубликовали на портале правовых актов 18 ноября.





Тихона назначили крымским митрополитом в октябре 2023 года. До этого он руководил Псковской митрополией, был епископом Псковским и Порховским, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря.



