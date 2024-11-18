Люди выпрыгивали из окон, а город заволокло дымом: названа предварительная причина пожара в больнице Екатеринбурга

Поликлиника №2 в центре Екатеринбурга загорелась днем 18 ноября. По словам очевидцев, клубы черного дыма были видны из разных районов города. В Сеть попали видео, где люди прыгают из окон здания. В МЧС заявили, что огонь распространился на 300 «квадратов», но открытое горение ликвидировано. Пожар в поликлинике Екатеринбурга мог произойти из-за нарушений при проведении огнеопасных работ, рассказал Daily Storm источник в экстренных службах.





По его словам, в здании в момент возгорания шел ремонт крыши. «Пожар еще тушат. Предварительная причина ЧП известна: там проводили ремонтные работы на кровле и, скорее всего, было нарушение огнеопасных работ», — сообщил собеседник.





Он добавил, что из здания поликлиники эвакуировались порядка 350 человек — как персонал учреждения, так и пациенты. «Обошлось без жертв», — сказал источник в экстренных службах.





Очевидцы также подтвердили порталу E1.ru, что на кровле поликлиники велись работы по утеплению и мужчины использовали болгарку, В какой-то момент огонь стал быстро распространяться, а на верхнем этаже полопались окна, рассказала изданию одна из местных жительниц.





На крышу поднялись медики с носилками и спустили на землю одного из работников. Вероятно, до прибытия спасателей мужчина пытался тушить огонь самостоятельно и надышался дымом.





Пожар локализован на 300 квадратных метрах, сообщили позднее в официальном Telegram-канале МЧС России. В ведомстве уточнили, что на месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники. Пожарными спасены два человека, которых удалось снять с кровли здания, отметили в МЧС.





В Минздраве Свердловской области также заявили, что при пожаре пострадали двое мужчин. Они принимали участие в ремонтных работах на крыше. Одному из пострадавших оказана помощь на месте, а второго доставили в больницу, уточнили в ведомстве.





Эту поликлинику в Екатеринбурге проверяли несколько раз в 2024 году, выяснил Daily Storm. Плановые мероприятия МЧС проходили в июле и октябре, проверка Росздравнадзора состоялась в марте. Тогда власти не нашли нарушений.