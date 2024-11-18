В Екатеринбурге загорелась больница, люди выпрыгивают из окон

В июле в больнице проходила плановая проверка МЧС. Нарушений не было выявлено, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В марте больницу проверял Росздравнадзор, тоже не обнаруживший нарушений.





Сотрудники МЧС спасли человека, находившегося на крыше больницы. Об этом пишет местный портал 66.ru со ссылкой на министерство.





По данным ведомства, 350 человек самостоятельно эвакуировались из больницы. Предварительно, пожар начался из-за возгорания утеплителя во время ремонтных работ на крыше.





Региональный минздрав сообщает, что пострадали два работника подрядной компании, ремонтировавшие кровлю.