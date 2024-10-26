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Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
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Их ищут все оперативные службы, уточнил глава региона undefined
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Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Их ищут все оперативные службы, уточнил глава региона

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.


По его словам, все оперативные службы сосредоточены на их поиске. Кроме того, работает межведомственная группа. 


Губернатор добавил, что Управление ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организовало необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников. Артамонов уточнил, что речь идет об исправительной колонии №2 на окраине Липецка.


Заключенные сбежали через подкоп, рассказали в областном управлении ФСИН. Подкоп обнаружили при проведении обхода территории. По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных.

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#побег #заключенные #липецк
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