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17 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России
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Атаке подверглись четыре области undefined
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17 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России

Атаке подверглись четыре области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны.


По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью и четыре — над Белгородской. Еще три дрона уничтожили над территорией Курской области и два — над территорией Орловской области.


Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о двух атаках БПЛА, совершенных прошедшей ночью. Пострадавших и повреждений нет.


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотники наносят сильный ущерб мирным жителям. В рамках усиления защиты региона власти приобрели детекторы, которые предупреждают о приближающихся БПЛА. Детекторы раздадут муниципальным организациям и сельским администрациям.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о пяти сбитых дронах вечером 25 октября. Губернатор Курской области Алексей Смирнов не отчитывался о числе сбитых над регионом дронов этой ночью.

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#минобороны #пво #бпла
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