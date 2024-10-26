17 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны.





По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью и четыре — над Белгородской. Еще три дрона уничтожили над территорией Курской области и два — над территорией Орловской области.





Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о двух атаках БПЛА, совершенных прошедшей ночью. Пострадавших и повреждений нет.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотники наносят сильный ущерб мирным жителям. В рамках усиления защиты региона власти приобрели детекторы, которые предупреждают о приближающихся БПЛА. Детекторы раздадут муниципальным организациям и сельским администрациям.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о пяти сбитых дронах вечером 25 октября. Губернатор Курской области Алексей Смирнов не отчитывался о числе сбитых над регионом дронов этой ночью.