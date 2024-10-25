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Путин: Российские войска окружили ВСУ в Курской области
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В кольцо попали две тысячи украинских военных undefined
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Путин: Российские войска окружили ВСУ в Курской области

В кольцо попали две тысячи украинских военных

Российские военные взяли в окружение в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент России Владимир Путин во время выступления на закрытии саммита БРИКС.


Президент уточнил, что, по примерным подсчетам, площадь окружения составила 6 на 15 километров. Там сейчас находятся около двух тысяч украинских военнослужащих.


По словам Путина, Вооруженные силы России создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации группировки ВСУ. Президент добавил, что попытки украинских военных вырваться из блокады безуспешны.


Также российский лидер отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции.

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#всу #курская область #владимир путин
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