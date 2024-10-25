Путин: Российские войска окружили ВСУ в Курской области

Российские военные взяли в окружение в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент России Владимир Путин во время выступления на закрытии саммита БРИКС.





Президент уточнил, что, по примерным подсчетам, площадь окружения составила 6 на 15 километров. Там сейчас находятся около двух тысяч украинских военнослужащих.





По словам Путина, Вооруженные силы России создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации группировки ВСУ. Президент добавил, что попытки украинских военных вырваться из блокады безуспешны.





Также российский лидер отметил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции.