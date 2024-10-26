Уголовное дело возбудили после поджогов в Коркино

Полиция возбудила уголовное дело после поджогов частного дома и автомобиля в городе Коркино Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.





В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или причинении вреда здоровью. По делу создали следственно-оперативную группу, которая состоит из сотрудников главка областной полиции и районного отдела полиции.





Кроме того, проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправного деяния.





Ранее сообщалось, что вечером 25 октября в Коркино горели жилой дом и автомобиль. По данным местных СМИ, они принадлежат цыганской диаспоре.





Беспорядки в Коркино начались после убийства 23 октября 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине.