Семигин покинет пост сопредседателя «Справедливой России» по собственному желанию

Геннадий Семигин покинет пост сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») по собственному желанию. Решение примет съезд партии на голосовании. Об этом Daily Storm сообщил источник в «СРЗП».





«Насколько я знаю, Семигин сам подал прошение и съезд будет решать. Вопрос в повестке дня есть. А место сопредседателя останется. На самом деле, все по-тихому, без скандала. Семигин опытный, сам все понимает», — поделился собеседник издания.





Нового сопредседателя пока не будут избирать. Скорее всего, он будет избран на следующем ежегодном партийном съезде, предположил источник Daily Storm.





Сам Семигин не присутствует на съезде и сейчас находится в Таджикистане по депутатским делам. По словам источника, заявление о сложении полномочий он написал уже давно.





«Это вопрос не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Я об этом слышал за месяц», — добавил источник.





XIV съезд «СРЗП» проходит 26 октября в Москве в гостинице «AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва». В мероприятии принимают участие руководство партии, включая председателя Сергея Миронова, депутаты Госдумы, сенаторы, а также главы и представители региональных отделений.