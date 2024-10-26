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Семигин покинет пост сопредседателя «Справедливой России» по собственному желанию
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Сам он на съезде партии не присутствует undefined
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Семигин покинет пост сопредседателя «Справедливой России» по собственному желанию

Сам он на съезде партии не присутствует

Геннадий Семигин покинет пост сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») по собственному желанию. Решение примет съезд партии на голосовании. Об этом Daily Storm сообщил источник в «СРЗП».


«Насколько я знаю, Семигин сам подал прошение и съезд будет решать. Вопрос в повестке дня есть. А место сопредседателя останется. На самом деле, все по-тихому, без скандала. Семигин опытный, сам все понимает», — поделился собеседник издания.


Нового сопредседателя пока не будут избирать. Скорее всего, он будет избран на следующем ежегодном партийном съезде, предположил источник Daily Storm.


Сам Семигин не присутствует на съезде и сейчас находится в Таджикистане по депутатским делам. По словам источника, заявление о сложении полномочий он написал уже давно.


«Это вопрос не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Я об этом слышал за месяц», — добавил источник.


XIV съезд «СРЗП» проходит 26 октября в Москве в гостинице «AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва». В мероприятии принимают участие руководство партии, включая председателя Сергея Миронова, депутаты Госдумы, сенаторы, а также главы и представители региональных отделений.

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#пост #срзп #справедливая россия - за правду
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