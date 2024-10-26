Губернатор Артамонов: Двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области

Двое из шести заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 под Липецком, задержаны, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.





Глава региона добавил, что спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников.





Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии №2, заявила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.





По данным следствия, шестеро осужденных сделали подкоп на территории колонии, через который вечером 25 октября совершили побег. Региональное управление ФСИН уточнило, что все сбежавшие заключенные — выходцы из Средней Азии.