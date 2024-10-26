Российские военные взяли под контроль Александрополь в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.





В боях за село участвовали бойцы подразделения Южной группировки войск, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны не уточнили, в каком районе это село. В ДНР есть несколько сел с названием Александрополь. В частности, такие населенные пункты есть в Ясиноватском, Константиновском, Марьинском районах.





Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово в ДНР.





В Минобороны отметили, что потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 британской сборки. Кроме того, уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.