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Российские военные взяли под контроль Александрополь в ДНР
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ВСУ потеряли более 740 военных undefined
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Российские военные взяли под контроль Александрополь в ДНР

ВСУ потеряли более 740 военных

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.


В боях за село участвовали бойцы подразделения Южной группировки войск, добавили в военном ведомстве.

 

В Минобороны не уточнили, в каком районе это село. В ДНР есть несколько сел с названием Александрополь. В частности, такие населенные пункты есть в Ясиноватском, Константиновском, Марьинском районах.


Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово в ДНР.


В Минобороны отметили, что потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 британской сборки. Кроме того, уничтожен склад ВСУ с боеприпасами.

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#минобороны #днр #сво
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