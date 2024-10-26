МВД Грузии возбудило уголовное дело после вброса бюллетеней на парламентских выборах

Группа неизвестных вбросила несколько бюллетеней в урну на участке №69 в грузинском городе Марнеули во время голосования на парламентских выборах, заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Георгий Каландаришвили.





МВД Грузии по факту вброса возбудило уголовное дело. Глава ЦИК назвал произошедшее возмутительным. По его мнению, этот инцидент — угроза всему избирательному процессу в стране.





Также Каландаришвили сообщил, что в городе Багдати участник голосования повредил урну и пытался сорвать процесс выборов. Однако сотрудники комиссии смогли продолжить работу.





В Грузии 26 октября начались выборы в парламент, пишет РБК. В голосовании участвуют 18 партий. Чтобы попасть в парламент, они должны преодолеть порог 5%. За выборами наблюдают 64 международные организации.